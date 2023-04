Tesla má opět rekordní výrobu a dodávky, nicméně jen o chlup

Tesla koncem loňského roku výrazně zlevnila své elektromobily v podstatě po celém světě a v některých zemích rozpoutala cenovou válku. U nás se sice nic tak zásadního nestalo a konkurence se stále snaží prodávat své vozy ze mnohdy šílené ceny ve srovnání s Teslou, nicméně v Číně na slevy

Společnostkoncem loňského roku výrazně zlevnila své elektromobily v podstatě po celém světě a v některých zemích rozpoutala cenovou válku. U nás se sice nic tak zásadního nestalo a konkurence se stále snaží prodávat své vozy ze mnohdy šílené ceny ve srovnání s Teslou, nicméně v Číně na slevy reagovalo přes 30 firem a pro některé to může znamenat i existenční problémy. Hospodářská situace po celém světě ale rozhodně není růžová, takže růst s výrobou a dodávkami není v dnešní době zrovna něco jednoduchého. Tesle se přesto povedlo dosáhnout rekordního čtvrtletí. Na druhou stranu, nějak zásadní skok to ale není.

Celkově bylo vyrobeno 440.808 vozů (19.437 Modelů S/X a 421.371 Modelů 3/Y), což je proti minulému čtvrtletí nárůst o 2,5 %. Obvykle byly nárůsty zhruba okolo desetiny, takže tentokrát jde sice stále o kladné číslo, přesto ale poněkud o zklamání, obzvlášť uvážíme-li, jak výrazné slevy Tesla nastolila koncem loňského roku. Na druhou stranu v dnešní hospodářské situaci je v podstatě jakýkoli růst dosti pozitivním ukazatelem. Proti stejnému čtvrtletí v loňském roku byl nárůst produkce dokonce 44,3 %. Je to o něco méně než 50% nárůst za rok, který chce Tesla dlouhodobě dosahovat, toto je ale v rámci čtvrtletí komplikované hodnotit (v průměru je Tesla s 52 % stále nad plánem).

Pokud jde o dodávky, zde šlo o 422.875 aut (10.695 Modelů S/X, 412.180 Modelů 3/Y). Stále tu máme zhruba 18tisícový rozdíl mezi výrobou a dodávkami, nicméně v minulém čtvrtletí šlo o rozdíl přes 34 tisíc, takže se tento ukazatel uklidňuje. V dodávkách Tesla rostla proti minulému čtvrtletí o 4,3 %, meziročně pak o 36,4 %. Růst Tesly se tak v tomto čtvrtletí poněkud zpomalil.

Jakou produkci (resp. dodávky) ale můžeme čekat v letošním roce? Na problém se můžeme podívat několika různými úhly pohledu. Pokud bychom předpokládali, že Tesla udrží stejné dodávky jako v tomto čtvrtletí (tedy cca 423 tisíc aut), hovořili bychom o cca 1,69 mil. vozů. Pokud bychom se ale podívali na konci loňského roku na vývoj prodejů a prodloužili dlouhodobý trend polynomiální nebo exponenciální křivkou, dostali bychom se na 1,95-1,98 mil. vozů a předpoklad na toto čtvrtletí byl 418-430 tisíc vozů (průměrnou hodnotu 424 tisíc vozů tak tyto křivky trefily téměř přesně). Máme tady ale nové čtvrtletí s nepříliš vysokým nárůstem.

Obě dvě křivky se nicméně v odhadu proti konci loňského roku nijak dramaticky pesimističtějšími nestaly a shodují se na odhadu 1,96 mil. vozů pro rok 2023. Pokud si Tesla udrží 52% průměrný roční nárůst, který má od roku 2019, pak by odhad mířil dokonce k 2,01 mil. vozů. Faktem nicméně je, že srovnáme-li aktuální nárůst za poslední čtyři čtvrtletí (Q2/22-Q1/23) proti těm předchozím (Q2/21-Q1/22), který se značně zpomalil, tak v takovém případě jde jen o 34% nárůst, což by nás dostalo na 1,77 mil. aut. S tím, že by se letos měla rozjet omezená výroba Cybertrucku, dalo by se pro rok 2023 předpokládat asi něco okolo 1,8 mil. aut (+/- 50 tisíc) a osobně bych byl o něco pesimističtější než extrapolační křivky. Co myslíte? Pokud jde o následující čtvrtletí, extrapolační křivky předpokládají cca 465 tisíc aut.