Tesla Model Y nejbezpečnějším autem dle Euro NCAP, vyzdvihuje kamerový ADAS

Poslední verze crashtestů Euro NCAP mohou mnohým připadat docela zavádějící, protože se snižuje důraz na ochranu posádky při nehodě, přičemž se zvyšuje důraz na asistenty, které mají v prvé řadě zabránit tomu, aby se tyto nehody vůbec staly. Zda je to správné nebo ne, to je otázkou na dlouhou diskuzi. V případě elektromobilů se k tomu přidává obava z toho, že se vznítí poškozený akumulátor, což je oprávněná obava, nicméně dobře víme, že po nárazu dokáže bleskurychle začít hořet i spalovací auto. V případě Tesly se k tomu přidávají obavy z problémů s jejich systémy ADAS, které jsou založeny pouze na kamerových datech. Měření Euro NCAP ale ukazují, že tomu je paradoxně spíše naopak. Tesla Model Y si vysloužila dosud nejlepší hodnocení a právě systémy "autopilota" byly hodnoceny jako velmi dobře fungující.

Vypadá to, že jeho "časté" problémy možná budou spíše způsobeny tím, že aut využívajících tyto systémy je obrovské množství, a proto to vypadá, že mají častěji potíže než ostatní. Připomeňme např. nedávné " problémy" s motorkáři , kde je stále nezodpovězenou otázkou, na čí straně vlastně byla chyba. Na přiloženém videu to vypadá, že bezpečnostní funkce fungují velmi dobře, jenže byly testovány za solidního počasí, byť i za špatného světla. Tesla Model Y si odnesla dnes už obvyklé 5hvězdičkové hodnocení, kde dostala 97 % za ochranu dospělých, 87 % za ochranu dětí, 82 % za ochranu okolí (chodci, cyklisté) a 98 % za jízdní asistenty (zde navíc se značným náskokem).