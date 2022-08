Další problém "autopilota" Tesly? Dva mrtví motorkáři

Tesla, jejíž "autopilot" byl součástí mnoha nehod. Otázkou zde pochopitelně je, zda je to neschopností systému, nebo tím, že je výrazně častěji používán než asistenti u jiných značek (na což nemáme odpověď). Pro zajímavost,

Jízdní asistenti v moderních vozech mají pomáhat, ale napříč většinou značek se obvykle najdou situace, kdy systém vyhodnotí situaci špatně a problém je na světě. Hodně negativní publicity si v tomto ohledu vysloužila především, jejíž "autopilot" byl součástí mnoha nehod. Otázkou zde pochopitelně je, zda je to neschopností systému, nebo tím, že je výrazně častěji používán než asistenti u jiných značek (na což nemáme odpověď). Pro zajímavost, NHTSA vyšetřuje 392 nehod systémů ADAS a Tesla v tomto počtu figuruje 273krát. To je opravdu velmi vysoké číslo. Až nepříjemně časté jsou nehody Tesel do vozů s blikajícími majáky , kterých bylo minimálně 12, ne-li více. Zatímco v poslední době o takových nehodách už není tolik slyšet, možná se rýsuje nový problém.

zdroj: Utah Department of Public Safety

Vozy Tesla jsou totiž v posledních letech vybavovány jen kamerami a už nedisponují radary. V posledních týdnech jsme tu bohužel měli hned dvě nehody, kdy to Tesla v noci zezadu napálila do motorky a v obou případech to motorkáře stálo život. První nehoda se stala 7. července v 4:47 ráno v Riverside v Kalifornii, kdy Tesla Model Y zezadu smetla motorkáře jedoucího na motorce Yamaha V-Star. Druhý případ se stal 24. července v 1:09 ráno, kdy to byla Tesla Model 3. Tato nehoda se stala v Draperu v Utahu a 34letý motorkář jel na Harley-Davidsonu. V ani jednom případě se zatím neví, zda byl "autopilot" skutečně v provozu, v tom druhém řidič tvrdí, že byl. To ho samozřejmě nijak neomlouvá, protože s autopilotem nebo bez něj, stále jde jen o jízdního asistenta 2. úrovně, kdy řidič musí dávat pozor na silnici a být připraven zasáhnout. Zda to byla neschopnost asistentů nebo řidičů (obě nehody se staly hluboko v noci), to ukáže teprve až vyšetřování.



Michael Brooks z neziskové organizace Center for Auto Safety už volá potom, aby NHTSA událost řešila svolávací akcí na vozy Tesla, které dle jeho slov nejsou schopny rozpoznat chodce, vozy zásahových složek a motorky. Ze dvou nehod nicméně nelze vyvozovat nějaké dalekosáhlé závěry (obzvlášť protože neznáme skutečnou příčinu). Např. v roce 2020 došlo k 243 takovým nehodám, kdy byla motorka sražena zezadu a jezdec byl usmrcen (tedy v průměru jedna taková nehoda každých 36 hodin). Samotné Tesly tvoří cca 0,35 % vozového parku v USA a za předpokladu, že počet úmrtí nárazem do motorky zezadu bude letos stejný jako v roce 2020 (tedy do poloviny srpna by to znamenalo cca 150 úmrtí), pak by to vycházelo, že Tesly jsou letos u cca 1,3 % těchto úmrtí. To máme čtyřnásobek. Jak už ale bylo řečeno, na rozsáhlejší závěry máme příliš malý vzorek.