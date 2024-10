Tesla na "We, Robot" uvedla Cybercab, Robovan a ukázala i robota Optimus

Tesla včera večer (resp. našeho času dnes ráno) uspořádala akci We, Robot, kde představila spoustu nových autonomních produktů. Čekalo se zejména na nejnovější robotaxi, které ponese název Cybercab. Jde o dvousedadlový elektrický vůz bez volantu a bez pedálů, uprostřed má obrovskou obrazovku pro zábavu během cesty a dveře se vyklápí směrem nahoru. Myšlenkou je to, že člověk si může objednat vůz, který ho doveze tam, kam potřebuje, aniž by se aktivně musel věnovat řízení a hledání parkovacího místa. Uživatel tak bude mít více času pro to, co potřebuje. Poněvadž méně aut obslouží více lidí, může to pomoci snížit potřebu parkovacích míst a ideálně se i některých parkovišť zbavit, přičemž je může nahradit zeleň.



The future will be streamed live



10/10, 7pm PT https://t.co/YJEjZIYoTA — Tesla (@Tesla) October 9, 2024

Předpokládá se, že náklady na cestu by samy o sobě mohly být okolo 20 centů na míli, nicméně s daněmi a dalšími poplatky se to patrně bude pohybovat okolo 30-40 centů na míli (cca 4,5 až 6 Kč na km). Možností je, že taxislužby (různí podnikatelé, ale možná i jednotlivci) přejdou na tento model a budou mít flotilu těchto robotických taxi.



Samotné jízdy ale nejsou jedinou možností výdělku. Jak jsme na stránkách SHW zmiňovali několikrát už od dob kryptoměnové mánie a koketování Tesly s kryptoměnami, vnitřní počítače autonomních vozů jsou velmi výkonné stroje, které se v době parkování mohou využít k výpočetním účelům. Nemusí jít pochopitelně o těžbu kryptoměn, to ani Musk vůbec nezmiňoval, mohou ale sloužit pro různé jiné distribuované výpočty a přinášet majitelům příjmy, které obvykle získávají služby jako AWS a podobné. Zde je ale nutné počítat s tím, že efektivita takového počítače bude pro výpočty dobrá jen několik málo prvních let. Další věcí, která se už nějakou dobu nabízí, je to, že aby robotická taxi mohla co nejpohodlněji fungovat, bylo by ideální bezdrátové nabíjení. A právě to je další novinkou u Tesly. To se ostatně nabízelo ještě více poté, co loni koupila startup Wiferion

Tesla mluví o tom, že technologie pro neasistované FSD v Texasu a Kalifornii by se měla do Modelů 3 a Y dostat do konce příštího roku. Pokud jde o Cybercab, ten by měl být dostupný pro koupi v roce 2026 (resp. před rokem 2027). Když si k tomu pro jistotu přidáme půlku zbývající doby, asi bychom ho mohli reálněji očekávat tak na přelomu 2027/2028. Cena Cybercabu by se měla pohybovat okolo 30 tisíc USD.

Nečekanou novinkou byla elektrická dodávka/mikrobus Robovan. Rovněž autonomní elektrický vůz. Může pojmout až 20 cestujících, nebo být naopak použit k přepravě nákladu. U něj není vůbec jasné, kdy by se mohl představit do reálného provozu.

Nakonec se tu ukázal ještě robot Optimus. Několik z nich zatančilo na známé hity, další se pak v baru starali o nalévání a podávání drinků a jiných. Nadále se zmiňuje cena okolo 20-30 tisíc USD, ale ani zde nejsou jasné nějaké časové rámce (což je možná i dobře). Co oznámení udělá s hodnotou akcií, zatím těžko předpokládat. Nejprve měla v after-marketu tendenci růst, nyní před začátkem obchodování (v pre-marketu) naopak strmě klesá a pohybuje se na 222 USD za akcii, což je pokles o 7 %.