Tesla chce koupit Wiferion, německý startup pro bezdrátové nabíjení

Lidé jsou pohodlní a pokaždé zasouvat nabíjecí kabel do elektromobilu není zrovna komfortní. Bezdrátové nabíjení by ale takový problém vyřešilo a vypadá to, že o něm začíná vážně uvažovat i společnost. Její evropská pobočka sídlící v Holandsku (Tesla International B.V.) totiž vyslovila záměr o odkoupení německého startupu, který se zabývá bezdrátovými nabíjecími systémy pro robotiku i lehčí průmyslová robotická vozidla (např. etaLINK 1000 nebo etaLINK 3000). Prodala přes 8000 kusů těchto systémů ve více než 20 zemích. Pro Teslu by to tak mohlo mít využití hned na několika frontách.

Velmi užitečné by to mohlo být pro připravovaného robota Optimus. Ten by se tak mohl sám nabíjet jen přiblížením se k nabíjecím cívkám (a zde je otázkou, zda by mohlo jít o nabíjecí podložku nebo nějaký vertikální stojan, vedle něhož by si stoupl). Při daném nasazení by to náramně usnadnilo nabíjení, které by nevyžadovalo připojovat robota do sítě (i když ten by jistě sám zvládl píchnout do sebe kabel).



Nemálo zajímavé by to bylo ale i pro elektromobily. Zejména v místech, kde se střídá spousta aut, ale nejsou zde příliš dlouho, aby bylo komfortní pokaždé připojovat kabel, by něco takového mohlo najít nemalé využití. Příkladem mohou být parkoviště před úřady, poštou, obchody a podobně. Jak už bylo řečeno, lidé jsou pohodlní, a co si představit jednoduššího, než se o vůbec nic nestarat a nechat své auto nabíjet se poté, co se jen zastaví nad nabíjecí podložkou? Člověk se vrátí k autu a může ho mít nabité na další desítky (a někdy i stovky) kilometrů.

V případě Tesly se dá ale předpokládat, že to nejprve zamíří do soukromé sféry (alternativa k Wall Connectorům) než do běžné veřejné nabíjecí sítě před obchody a podobně. Společnost Wiferion používá licencovaný systém známé americké společnosti WiTricity (spin-off proslulého technologického institutu MIT). Připomeňme, že účinnost bezdrátového nabíjení je dle WiTricity okolo 88-93 %. A tady je otázkou, zda se něco takového může všeobecně rozšířit.





Zajímavou situaci totiž pozorujeme v USA. Tesla si zde jede vlastní nabíjecí systém NACS, zatímco ostatní používali CCS1. Automobilky Ford a GM však nedávno řekly , že hodlají také přejít na systém od Tesly. Neuplynuly ani dva týdny a přechod na standard Tesly zvažuje už i Hyundai, Rivian, Mercedes-Benz, trochu zdráhavěji se k němu vyjadřuje Stellantis, ale i ten ho začal zvažovat. Stát Texas dokonce bude konektory NACS vyžadovat legislativně na veřejných nabíječkách.

Je tedy možné, že se Tesle podaří podobným způsobem protlačit i standard bezdrátového nabíjecího systému. Poněvadž Wiferion je evropská firma s americkou technologií, možná se to povede v USA i Evropě.