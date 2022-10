Tesla opět dosáhla rekordní výroby a dodávek, i když méně, než se čekalo

Tesle výrazně 365.923 aut, což je meziroční nárůst o necelých 53,9 %. Pokud jde o dodávky, tam šlo o 343.830 vozů, což znamená o 42,5 % více. Tak velký rozdíl mezi dodávkami a výrobou Tesla zdůvodňuje náročnějším zajištěním distribuce vozů za rozumnou cenu, neboť ty jsou dováženy zejména nárazově ke konci čtvrtletí, přičemž nyní zůstalo více vozů v přepravě.

Počátkem července jsme se dozvěděli, ževýrazně klesla výroba i dodávky , a to o nemalých 18 %. Hlavním důvodem byla čínská koronavirová opatření, kvůli kterým Tesla musela na nějakou dobu zavřít svou šanghajskou továrnu. Poslední čtvrtletí (červenec-září) už ale bylo méně problematické a jde to vidět i na číslech. Automobilka totiž vyrobila, což je meziroční nárůst o necelých 53,9 %. Pokud jde o dodávky, tam šlo o 343.830 vozů, což znamená o 42,5 % více. Tak velký rozdíl mezi dodávkami a výrobou Tesla zdůvodňuje náročnějším zajištěním distribuce vozů za rozumnou cenu, neboť ty jsou dováženy zejména nárazově ke konci čtvrtletí, přičemž nyní zůstalo více vozů v přepravě.

Prozatím to tak vypadá, že by se Tesla mohla dostat lehce přes 1,3 milionu vozů za rok 2022. Pokud bychom data extrapolovali do roku 2023 na základě čísel z minulosti, dalo by se pro následující rok předpokládat, že se Tesla dostane někam k 1,9 milionu vozů. Stále to tak vypadá, že by se Tesla mohla velikostí dostat na úroveň automobilek Mercedes-Benz nebo BMW, které se pohybují okolo 2 milionů aut ročně.

Pokud jde o Model 3/Y, tak těch bylo vyrobeno 345.988 kusů, dodáno bylo 325.158 vozů. Velmi zajímavé je nicméně to, že 10letý Model S a jen o trochu mladší Model X se nadále těší velké oblibě a bylo vyrobeno 19.935 aut (dodáno 18.762 vozů). Uvážíme-li, jak dlouho jsou tyto vozy už na trhu, je pozoruhodné, že se jejich prodeje drží tak nadále tak vysoko. Ačkoli se mnohdy tvrdilo, že Tesla bude mít problém, až přijde elektrická konkurence z řad tradičních automobilek, zatím to vypadá, že té se spíše daří nahrazovat spalovací vozy jí samotné, ale ne vozy Tesla, kterým navzdory sílící konkurenci ještě stále rostou prodeje.



Je však nutné poznamenat, že obecně se očekávaly vyšší dodávky okolo 360 tisíc vozů a ne necelých 344 tisíc. Akcionáři na to zareagovali a cena akcií Tesla dnes spadla o 8 % na 244 USD. Nezapomeňme však, že výroba toto číslo překonala.