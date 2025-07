Tesla si v Q2 proti Q1 polepšila, za rekordními výsledky minulosti ale stále pokulhává

Produkce a dodávky vozů Tesla historicky dlouhodobě rostly a cíle firmy bylo navýšit je v průměru o 50 % ročně. To platilo docela dlouhou dobu, nicméně od druhé poloviny roku 2023 to začalo pokulhávat. Ve Q2/23 Tesla dodala přes 466 tisíc aut, ale pak už byla jen dvě čtvrtletí, kdy se to povedlo o něco překonat (nejvíce v Q4/24, kdy dodala téměř 496 tisíc vozů). Jenže začátek letošního roku byl dramatickým pádem na necelých 337 tisíc vozů. Své v tom hrála modernizace vozu Model Y Juniper , což si vyžádalo pozastavení všech továren na několik týdnů (v různých částech tohoto čtvrtletí, některé už stály i na konci loňského roku). Na výsledky Q2 by to ale nemělo mít vliv, to už továrny jely.