Tesla stáhla žalobu na okres Alameda kvůli zákazu výroby

je docela velkým odpůrcem koronavirových opatření, která označil za fašistická a odporující demokratickým principům. Dalším problémem bylo to, že ačkoli vláda USA začala automobilkám povolovat výrobu, kalifornský okres Alameda navzdory vládnímu povolení Tesle nepovolil spuštění výroby. Elon Musk se naštval a 9. května oznámil, že Tesla přestěhuje své sídlo z Kalifornie a okamžitě podá na okres žalobu, protože nerespektoval vládní povolení. Považoval něco takového za nefér, protože všechny jiné automobilky mohly vyrábět (ne všechny to však udělaly).

Musk nicméně nečekal na výsledek soudu, který by se mohl táhnout měsíce, a patrně už okolo 11. května spustil výrobu . To vše se ale opět mění. Okres Alameda později Tesle skutečně povolil výrobu, tedy až poté, co ji Musk spustil sám od sebe ještě bez povolení. Nyní došlo k dohodě mezi oběma stranami a Tesla bez dalšího vysvětlení žalobu stáhla. Přestože zástupci okresu Alameda a kalifornského státu říkají, že se Tesla nebude nikam stěhovat, Musk nadále probírá možné lokality pro své nové sídlo a továrny.