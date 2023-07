Tesla zvyšuje zisk a zahajuje produkci AI počítačů Dojo, bude tak konkurovat i Nvidii

Máme tady další ukončené čtvrtletí, po kterém společnost Tesla zveřejňuje výsledky svého hospodaření a mluví nejen o tom, co bylo, ale také o tom, co bude. Pojďme se tedy nejprve podívat na finance. Za Q2/2023 měla firma historicky nejvyšší příjmy 24,927 mld. USD (+47,2 % proti minulému roku), přičemž auta z toho dělají 21,268 mld. USD. Navzdory výrazným slevám je to meziroční nárůst o 45,7 %, takže se opět nepotvrzují slova nepřejících, že Tesly už nikdo nechce a po slevách zbankrotuje (je však pravdou, že Tesla v některých zemích sáhla k reklamám). Navzdory snížení cen má Tesla na autech stále velmi slušnou 19,3% marži, nicméně loni to bylo téměř 28 %. Prodeje emisních kreditů tvoří jen 282 mil. USD, což je 18% meziroční pokles a na příjmech firmy se tak kredity, kterým mnozí přičítají naprosto stěžejní úlohu v životaschopnosti Tesly, podílí jen 1,1% podílem (na čistém zisku je to 10,4 %).



Pokud jde o soláry a energetiku, tam se Tesla dostala na 1,509 mld. USD (+74,2 %), služby pak vzrostly na 2,15 mld. USD (+46,6 %). Čistý zisk společnosti je nyní 2,703 mld. USD, což je meziročně 19,1% nárůst a firma má čistou marži 10,8 %.

A co se tedy v Tesle poslední dobou děje? Společnost spustila výrobu svých počítačů Dojo, které mají být určeny pro trénování AI systémů. Firma tak konkuruje nejen tradičním automobilkám, ale i výrobcům HW pro trénování, tedy v dnešní době především Nvidii. Společnost předpokládá, že do října 2024 bude výkon počítačů Dojo přesahovat 100 ExaFlops a vyrovná se tak více než 300 tisícům GPU Nvidia A100. Pro zajímavost, elektromobily Tesla v částečně autonomním řízení FSD Beta už kumulativně najely okolo 320 milionů mil (cca 510-520 mil. km).

Společnosti se daří zvyšovat výtěžnost výroby akumulátorů typu 4680 a meziročně se povedlo zvýšit také produkci baterií pro energetická úložiště, a to o 222 % z 1,13 GWh na 3,65 GWh. Naopak solární byznys dlouhodobě strádá a podařilo se nainstalovat jen 66 MW, což je o 38 % méně než loni. Zajímavostí je, že nabíjecí konektor NACS, který automobilka používá v USA, se stává v podstatě celonárodním standardem. V budoucnu na něj chtějí přejít takřka všechny automobilky a ohlásil to např. Ford, GM , Mercedes, Nissan, Polestar, Rivian, Volvo a síť nabíječek Electrify America (Volkswagen).

Pokud se ještě trochu zaměříme na auta, tak Tesla právě před několika dny zahájila výrobu Cybertrucku v ověřovacích sériích pro homologaci (vyjel první RC kus). Ačkoli mnozí tvrdí, že až tradiční automobilky začnou také vyrábět elektromobily (což už se děje), prodeje Tesly půjdou dolů, faktem je opak a její tržní podíly nadále rostou v USA, Evropě a dokonce i Číně. Např. v Evropě už dosahují cca 2,8 %. Abyste si to dokázali lépe představit, čemuž může dopomoci stav na českých silnicích, tak na českém trhu má takový podíl např. deváté BMW (letos 2,64 %) a osmý Ford (2,74 %), je to méně než sedmá Dacia (3,73 %). Mimochodem, Tesla Model Y se za první letošní půlrok stala nejprodávanějším automobilem na evropském trhu a překonala i Dacii Sandero.