Ford a GM budou využívat Superchargery Tesly, té to prý přinese 3 mld. USD ročně

Úspěch Tesly je postaven nejen na samotných elektromobilech, ale také na tom, že už od uvedení Modelu S dává jasně najevo, že se věnuje i provozu samotného auta, tedy možnosti jeho nabíjení. Tato snaha je u jiných automobilek marketingově zvládnutá mnohem hůře. Síť Superchargerů je už hodně hustá v mnoha zemích po celém světě a v USA dochází k další změně. Tesla nedávno umožnila přístup na Superchargery i vozům jiných značek, a to v případě konektorů CCS. Ty používáme v Evropě běžně a mají je i evropské Tesly, v USA je ale situace poněkud jiná. Zatímco se tam nyní mnoha společnostmi, ale i politicky, tlačí snaha o sjednocení na konektor CCS, Tesla si jede svoje a v USA využívá NACS (North American Charging Standard). A tady je hodně velkou otázkou, zda vyhraje Bidenova politika (dotace na stavbu nabíječek s CCS, resp. mohou mít NACS, ale musí mít i CCS) nebo Elon Musk se svým konektorem NACS. Má totiž na své straně dva velké hráče. Ford a General Motors.



Před několika dny se totiž Tesla dohodla s Fordem na tom, že její vozy budou moci využívat síť nabíječek Supercharger a jen o pár dní později byla stejná dohoda uzavřena s General Motors. Situace s adaptéry se tak otočí, a zatímco nyní je standardem CCS a pro nabíjení na NACS bude potřeba adaptér, v budoucnu bude standardem Fordu i GM systém NACS od Tesly a naopak tu bude adaptér pro nabíjení na nabíječkách s CCS konektorem. GM začne montovat konektory NACS v roce 2025, nicméně přístup k nabíječkám Tesly (cca 12 tisíc nabíjecích stojanů) budou mít zákazníci už od začátku roku 2024 s pomocí adaptéru. Doplní tak 134 tisíc nabíječek dostupných v rámci mobilní aplikace Ultium Charge 360, přičemž aplikace umožní vyhledat i Superchargery od Tesly a zaplatit na nich. Zde připomeňme, že síť nabíječek Supercharger je oceňována za svou bezkonkurenční spolehlivost.



Hovoří se o tom, že tyto dohody s Fordem a GM by společnosti Tesla mohly přinést příjmy ve výši 3 mld. USD v roce 2030. Pro představu, za rok 2022 byly její příjmy 81,5 mld. USD a rostou za poslední 4 roky v průměru o 40 % ročně. Někteří hovoří o tom, že vozy jiných značek by v roce 2032 mohly do kasy Tesly přinést až 5,4 mld. USD. Prodejní úspěch konkurence tak bude zároveň i úspěchem pro Teslu. Zatímco Ford a GM získají peníze za svá auta, Tesla zpeněží jejich provoz (budou-li u ní nabíjet). Připojení ke standardu Tesly v USA zvažuje také automobilový koncern Stellantis.