Teslu opouští šéf vývoje autopilota, ten brzy dostane novou betaverzi v11

Autonomní řízení Tesly se stále postupně vylepšuje, nicméně nadále ho nelze označit za plně autonomní a pořád spadá pouze do 2. úrovně. Vyžaduje tak neustálý dohled řidiče. Vývoj tohoto systému měla na starosti od roku 2017 Andrej Karpathy, který se nyní rozhodl společnost opustit a věnovat se jiné práci ve spojitosti s AI, open source a vzděláváním. Společnost také propustila skoro 200 zaměstnanců, kteří pracovali na vývoji a trénování AI. Takto to vypadá, jakoby to Tesla s autonomním řízením snad vzdávala, což bude jistě jen zdání.



V tuto dobu by nicméně měla vyjít aktualizace 10.13 pro interní betatestery a v příštím týdnu by se jí měli dočkat i ti externí. Podle Elona Muska by měla zvládat "Chuckovo komplexní odbočování doleva", kterým naráží na videa betatestera Chucka Cooka, jenž toto zevrubně otestoval, a ačkoli Tesla se ve všech případech zachovala správně, přece jen nebyl spokojen s občas až moc výrazným najížděním si do křižovatky.

Přepracovaná verze v11 by se dle Muska snad měla objevit koncem příštího měsíce (takže počítejme spíše září), přičemž systém Full Self Driving by nyní měl nabízet komplexní balíček pro jízdu městem i na dálnici (dosud měli zákazníci k dispozici dálniční systém - v podstatě jízdní asistenty, betatesteři testovali ten městský). Ve verzi v11 se vše schová do jedné aplikace a Musk říká, že v11 se stal méně důležitým než původně jednoduše díky tomu, že většina novinek se už nyní dostala do různých aktualizací v10.