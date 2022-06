Autopilot Tesly u 70 % nahlášených nehod s ADAS, má to ale háček

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vydala první statistiku nehodovosti asistenčních systémů (ADAS) 2. úrovně a (částečně) autonomního řízení 3. až 5. úrovně. Od června 2021 je totiž v USA povinné nahlašovat nehody, kdy byl max. 30 sekund před nehodou v činnosti nějaký systém asistence řízení 2. úrovně. Týká se to nehod, kde došlo k úmrtí, ošetření následků v nemocnici, odtažení auta nebo aktivaci airbagu. Dosud bylo nahlášeno celkem 392 nehod, kde byl podle těchto podmínek zapojený asistenční systém. Problémem je, že i dle NHTSA může být tato statistika velmi zkreslena.



Statistika ukazuje to, že Tesla má v tomto počtu 273 nehod, tedy zhruba 70 % všech nahlášených nehod se systémy ADAS. Druhá je Honda s 90 případy (23 %) a třetí Subaru s 10 případy (2,6 %). Otázkou je, co to vlastně vypovídá. Sama NHTSA říká, že tato čísla nelze jakkoli využít k porovnání výrobců (tedy bychom neměli automaticky tvrdit, že Tesla a Honda mají nejhorší systémy ADAS, byť to může být pravdou). Nezohledňuje totiž několik důležitých faktů. Data nejsou normalizována, tedy nejsou propočítána na počet vozů a počet ujetých kilometrů. Zkreslena mohou být také samotným nahlašováním, kdy někteří výrobci využívají připojení vozů na internet a automatického nahlašování kolize. To bude patrně případ Tesly, protože i kdyby se všichni ostatní "napráskali" sami, minimálně ve 139 případech se Tesla telematikou ozvala sama, patrně to bude vícekrát. Telematika byla použita celkem ve 258 případech, 139krát to pak byla stížnost řidičů a některé nehody mohly být nahlášeny vícekrát (např. výrobcem i uživatelem).

V tomto budou možná průkaznější případné evropské statistiky díky povinnému systému eCall. Ten by mohl poskytnout lepší data zohledňující i počty aut, počty najetých km, i omezit to, že se některé nehody nedostanou do systému, nebo se tam dostanou naopak vícekrát. To však nic nemění na tom, že systémy ADAS nejsou dokonalé a např. v případě Tesly dobře víme, že jejich předchozí generace (a možná i současná) měla vážné problémy s policejními a jinými majáky. Také nezapomeňme, že probíhající vyšetřování "autopilota" Tesly může vést ke svolávací akci více než 800 tisíc vozů.



Pokud jde o SAE Level 3 až 5, tedy různé testovací provozy, tak zde "vede" Waymo s celkem 62 nehodami. Druhé místo má Transdev s 34 případy a na třetí pozici máme Cruise s 23 nehodami. Tesla zde má zatím jediný případ a totéž platí o společnosti Apple. Ta očividně nadále vyvíjí svá autonomní auta.