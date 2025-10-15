Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Akumulátory, EV
>
Android
>
Google

Test odolnosti telefonu Google Pixel 10 Pro Fold skončil rozlomením a požárem baterie

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Test odolnosti telefonu Google Pixel 10 Pro Fold skončil rozlomením a požárem baterie
JerryRigEverything se nyní pustil do smartphone Google Pixel 10 Pro Fold a nedopadlo to vůbec dobře. Ohebné telefony mají své nevýhody v odolnosti, nicméně exploze baterie, to se stalo poprvé.
Reklama
Youtuber JerryRigEverything je znám tím, že testuje odolnosti mobilních telefonů. Nedávno to byl např. test iPhonu Air a iPhonu 17 Pro, kde se ukázala zajímavá úroveň odolnosti nových iPhonů. Problém měly s hranou okolo výstupku s fotografickými moduly, kde opravdu docházelo k rychlému odstranění barvy kvůli příliš ostré hraně, na které nedržela dobře barva. I na těle telefonů vznikaly sice na první pohled velké škrábance, z čehož se vyklubala docela zvláštní kauza "škrábajících se" iPhonů, přičemž šlo spíše o opak. iPhony byly tak odolné, že naopak škrábaly to, co mělo poškrábat je (spousta lidí si nepustila dalších 5 sekund videa, kde youtuber bez problémů setřel tyto "škrábance", což byly spíše pozůstatky kovových předmětů než setřená barva telefonu). Na iPhonech tak snadno zůstávaly i pozůstatky ostatních předmětů, což vypadalo, jako by byl poškrábaný spíše onen iPhone (velké potíže to dělalo v obchodech, kde novinky vypadaly po pár dnech na bezdrátových nabíječkách dost nevzhledně). Nyní si však youtuber posvítil na skládací telefon Google Pixel 10 Pro Fold.
 
 
Skládací telefony jsou už z podstaty méně odolné než ty jednolité. Zatímco sklo iPhonu vydrželo tvrdost 7 s jen sotva viditelným poškrábáním a i sklo Gorilla Glass Victus 2 na vnější straně Pixelu bylo docela dost odolné (škrábance začaly na tvrdosti 6), skládací displej na tom byl o dost hůře. Ten se škrábal už od tvrdosti 2 a rýhy do něj udělal i obyčejný nehet. Také nebyl problém zapalovačem vytvořit doslova vypálené mrtvé pixely. Pant při posypání štěrkem vykazoval nepěkné zvuky, což je docela pochopitelné, nicméně Google u nového telefonu udává odolnost IP68, tedy i proti prachu a podobným předmětům (po vyčištění to bylo lepší).
 
Problémem se nicméně tradičně ukázala pevnost u antény. Telefon se kupodivu nerozlomil v samotném pantu, ale v oblasti antény, která je o něco dál, a toto rozlomení udělalo celý telefon nefunkčním. Bohužel je také zrovna u hrany akumulátoru, a tak poprvé v celé historii testování odolnosti tímto youtuberem došlo k tomu, že při ohýbání a prasknutí těla došlo k poškození akumulátoru, a ten se vznítil. Vyšla z něj spousta dýmu a jedna polovina telefonu tak zůstala celá spálená. Youtuber tak opětovně vyzývá Google k tomu, aby po třech selháních (podobné rozlomení zaznamenal kvůli stejnému umístění antény i u dvou předchozích generací skládacího Pixelu) konečně přemístil anténu. Nyní bude zajímavé sledovat, zda se s podobným problémem bude potýkat i Apple u svého skládacího iPhonu, na který se čeká už několik let.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Mercedes-Benz testuje ELF, velké MPV s bezdrátovým, solárním i 1MW drátovým nabíjením
Mercedes-Benz testuje ELF, velké MPV s bezdrátovým, solárním i 1MW drátovým nabíjením
13.10.2025, Milan Šurkala
Ferrari Elettrica: 122kWh baterie a články s 305 Wh/kg posílají značku do elektrické éry
Ferrari Elettrica: 122kWh baterie a články s 305 Wh/kg posílají značku do elektrické éry
11.10.2025, Milan Šurkala27
Tesla za 25.000 USD "je zde" o 50 % dráž, než bylo slibováno: oholené Modely 3 a Y
Tesla za 25.000 USD "je zde" o 50 % dráž, než bylo slibováno: oholené Modely 3 a Y
8.10.2025, Milan Šurkala19
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
6.10.2025, Milan Šurkala69
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Apple představuje 10jádrový procesor M5, v hlavní roli je výkon pro AI
Apple představuje 10jádrový procesor M5, v hlavní roli je výkon pro AI
Dnes, Milan Šurkala
Tesla pozastavila výrobu robota Optimus a snížila odhad produkce. Má potíže s rukama
Tesla pozastavila výrobu robota Optimus a snížila odhad produkce. Má potíže s rukama
Dnes, Milan Šurkala2
Intel poodhalil XeSS 3 se 4× Multi-Frame Generation
Intel poodhalil XeSS 3 se 4× Multi-Frame Generation
Dnes, Milan Šurkala
Gigabyte MO32U2 novým QD-OLED monitorem se 4K a 240 Hz
Gigabyte MO32U2 novým QD-OLED monitorem se 4K a 240 Hz
Včera, Milan Šurkala
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
Včera, Milan Šurkala3
FSD Tesly vyšetřováno za 58 přestupků včetně jízdy na červenou a v protisměru
FSD Tesly vyšetřováno za 58 přestupků včetně jízdy na červenou a v protisměru
Včera, Milan Šurkala5
Intel uvedl novou GPU architekturu Xe3 v procesorech Panther Lake
Intel uvedl novou GPU architekturu Xe3 v procesorech Panther Lake
Včera, Milan Šurkala12
Synology otočilo o 180°: cizí disky po velkém propadu prodejů budou zase fungovat
Synology otočilo o 180°: cizí disky po velkém propadu prodejů budou zase fungovat
13.10.2025, Milan Šurkala22