Test odolnosti telefonu Google Pixel 10 Pro Fold skončil rozlomením a požárem baterie
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
JerryRigEverything se nyní pustil do smartphone Google Pixel 10 Pro Fold a nedopadlo to vůbec dobře. Ohebné telefony mají své nevýhody v odolnosti, nicméně exploze baterie, to se stalo poprvé.
Youtuber JerryRigEverything je znám tím, že testuje odolnosti mobilních telefonů. Nedávno to byl např. test iPhonu Air a iPhonu 17 Pro, kde se ukázala zajímavá úroveň odolnosti nových iPhonů. Problém měly s hranou okolo výstupku s fotografickými moduly, kde opravdu docházelo k rychlému odstranění barvy kvůli příliš ostré hraně, na které nedržela dobře barva. I na těle telefonů vznikaly sice na první pohled velké škrábance, z čehož se vyklubala docela zvláštní kauza "škrábajících se" iPhonů, přičemž šlo spíše o opak. iPhony byly tak odolné, že naopak škrábaly to, co mělo poškrábat je (spousta lidí si nepustila dalších 5 sekund videa, kde youtuber bez problémů setřel tyto "škrábance", což byly spíše pozůstatky kovových předmětů než setřená barva telefonu). Na iPhonech tak snadno zůstávaly i pozůstatky ostatních předmětů, což vypadalo, jako by byl poškrábaný spíše onen iPhone (velké potíže to dělalo v obchodech, kde novinky vypadaly po pár dnech na bezdrátových nabíječkách dost nevzhledně). Nyní si však youtuber posvítil na skládací telefon Google Pixel 10 Pro Fold.
Skládací telefony jsou už z podstaty méně odolné než ty jednolité. Zatímco sklo iPhonu vydrželo tvrdost 7 s jen sotva viditelným poškrábáním a i sklo Gorilla Glass Victus 2 na vnější straně Pixelu bylo docela dost odolné (škrábance začaly na tvrdosti 6), skládací displej na tom byl o dost hůře. Ten se škrábal už od tvrdosti 2 a rýhy do něj udělal i obyčejný nehet. Také nebyl problém zapalovačem vytvořit doslova vypálené mrtvé pixely. Pant při posypání štěrkem vykazoval nepěkné zvuky, což je docela pochopitelné, nicméně Google u nového telefonu udává odolnost IP68, tedy i proti prachu a podobným předmětům (po vyčištění to bylo lepší).
Problémem se nicméně tradičně ukázala pevnost u antény. Telefon se kupodivu nerozlomil v samotném pantu, ale v oblasti antény, která je o něco dál, a toto rozlomení udělalo celý telefon nefunkčním. Bohužel je také zrovna u hrany akumulátoru, a tak poprvé v celé historii testování odolnosti tímto youtuberem došlo k tomu, že při ohýbání a prasknutí těla došlo k poškození akumulátoru, a ten se vznítil. Vyšla z něj spousta dýmu a jedna polovina telefonu tak zůstala celá spálená. Youtuber tak opětovně vyzývá Google k tomu, aby po třech selháních (podobné rozlomení zaznamenal kvůli stejnému umístění antény i u dvou předchozích generací skládacího Pixelu) konečně přemístil anténu. Nyní bude zajímavé sledovat, zda se s podobným problémem bude potýkat i Apple u svého skládacího iPhonu, na který se čeká už několik let.
