Test TechPowerUp: v souboji nejlepších herních CPU je to nerozhodné

Ryzen 7 5800X3D se v testu XanxoGaming ukázal ve velice dobrém světle, ovšem nepostavil se v něm modelu Core i9-12900KS, s nímž Intel aspiruje na titul výrobce nerychlejších herních x86 procesorů. Server TechPowerUp už ale testoval mnohem více procesorů včetně výše jmenovaných, takže se můžeme podívat, jak to dopadlo.

Pokud jde o testovací sestavu, je třeba poznamenat, že Alder Lake měly k dispozici paměti DDR5-6000, přičemž by bylo vhodné alespoň některé z nich otestovat i na sestavě se stejnými paměťmi jako procesory Ryzen 5000, čili DDR4-3600. DDR5 samozřejmě představují výhodu, kterou nelze novým Intelům upírat, ale nasazení DDR5 s příslušnými deskami znamená, že se pak obě sestavy cenově už značně vzdalují.

Vedle toho také byla využita grafika EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra, čili žádné ořezávátko, ale pro takovýto test by dle mého názoru měla být využita spíše ta nejvýkonnější dostupná karta, čili RTX 3090 Ti, jíž by server TPU, a zvláště W1zzard coby autor utility GPU-Z, rozhodně měl disponovat. Vypadá to tak, že tu zvítězil záměr využít starší výsledky testů provedené ještě na RTX 3080, což je škoda, neboť při takovém testu bychom se měli snažit poskytnout procesorům ideální podmínky, čili co možná nejvýkonnější grafiku, aby se mohly co nejvíce projevit rozdíly ve výkonu.

Čili ani tento test bohužel nemá ideální nastavení, ale jaké jsou výsledky?

Nejvyšší rozdíl mezi posuzovanou dvojící procesoru ukáží testy v rozlišení 720p, kde je Ryzen 7 5800X3D stejně rychlý jako Core i9-12900K, ovšem 12900KS přidá jen necelá dvě procenta. I tak se tu ale ukazuje síla paměti V-Cache, která zajistí více než 10% nárůst výkonu oproti výše taktovanému Ryzenu 7 5800X.

Jenomže si dnes těžko někdo pořídí hi-end herní procesor a výkonnou grafiku, aby hrál hry jako Battlefield V, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Far Cry 5, Metro Exodus, RDR2 a Shadow of the Tomb Raider v 720p. Výsledky se mimochodem mohou značně lišit a třeba ve Far Cry 5 je Ryzen výrazně rychlejší, ale v Red Dead Redemption 2 zase zaostává i za Core i7 z generace Rocket Lake. Velice tak záleží na výběru her pro testy.

Už ve Full HD je ovšem rozdíl ve prospěch Core jen 0,2 %, ve 1440p vede zase Ryzen o 0,6 % a ve 4K opět Core o 0,9 %. Dá se tak mluvit jen o statistické odchylce a s přihlédnutím k tomu, že velice záleží i na výběru her, lze říci, že tu máme prostě plichtu. To ale čistě jen z pohledu výsledného výkonu.