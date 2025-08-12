>
>
>
Testy Radeonu RX 9060 ukazují výkon zhruba na úrovni RTX 5060
Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD před několika dny představilo nový Radeon RX 9060, který by měl být svým označením konkurencí pro GeForce RTX 5060. První testy ukazují, že to zvládá.
Reklama
Je to pár dní, co AMD představilo grafickou kartu Radeon RX 9060. Ta snižuje počet CU z 32 na 28, tedy i počet stream procesorů z 2048 na 1792 (pokles o 12,5 %). Boost frekvence se snížila z 3130 na 2990 MHz, což ve výsledku poslalo hrubý výkon v FP32 dolů z 25,6 na 21,4 TFLOPS (celkově tedy pokles o 16 %). Paměti GDDR6 zůstaly s kapacitou 8 GB VRAM, nicméně z 20Gbps čipů jsme šli na 18Gbps, tedy i propustnost se snížila o 10 % ze 320 na 288 GB/s. Tolik teorie. Karty mají nevýhodu v tom, že jsou k dispozici jen pro OEM trh (tzn. v rámci hotových sestav), nicméně nemůžeme vyloučit, že se to v budoucnu změní. Svým označením by karta měla konkurovat GeForce RTX 5060, nicméně ta je za 299 USD, což je i cena Radeonu RX 9060 XT 8GB, takže u základní RX 9060 se dá předpokládat cena nižší, spíše blíže k úrovni RTX 5050 (ta je za 249 USD). A proto se tato karta srovnává s obojím.
Na internetu se už objevila i první recenze nového Radeonu RX 9060. Postaral se o ni web Technosaurus a provedeno bylo 10 testů. Pokud RX 9060 vezmeme jako střed, od kterého budeme studovat ostatní karty (tzn. 100 %), tak RTX 5050 (která bude patrně stejně tak drahá nebo jen mírně levnější) měla 80 % jeho výkonu. To je dost velký rozdíl (můžeme tedy říci, že RTX 5050 je o 20 % slabší než Radeon, resp. v opačném směru Radeon je o 25 % výkonnější než RTX 5050). GeForce RTX 5060 je nicméně o 2 % výkonnější než RX 9060, takže zde vzájemné číslování obou výrobců sedí perfektně, Radeonu by ale v případě uvedení na retail trh mohla hrát do karet nižší cena (znovu připomínáme, nikde není řečeno, že se tak stane). Pokud jde o Radeon RX 9060 XT s 8 GB paměti (tedy s vyšší počtem CU a rychlejší pamětí), tak ten dosáhl o 6 % vyššího výkonu navzdory tomu, že má o 20 % vyšší hrubý výkon a o 11 % rychlejší paměti.
Zdroj: wccftech.com