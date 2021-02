Těžba Bitcoinu si vyžádá už 121 TWh ročně jako celá Argentina

kryptoměnami je tu poslední dobou hodně živo. Jejich cena dramaticky stoupá a přisadil si ještě Elon Musk, když oznámil, že

je tu poslední dobou hodně živo. Jejich cena dramaticky stoupá a přisadil si ještě Elon Musk, když oznámil, že Tesla investovala do Bitcoinu 1,5 mld. USD, což cenu rychle zvýšilo. Prozatím jsou reakce na tuto skutečnost dost negativní. Tesla se profiluje jako zachránce planety, ale současně investuje do kryptoměn, které jsou energeticky velmi náročné a zvyšují spotřebu elektrické energie. Což není zrovna něco žádoucího a významně to v očích veřejnosti podkopává její ekologické snahy. Dokonce se ozývají hlasy, že by se měly přezkoumat dotace pro Teslu v obdobné výši (za rok 2020), které byly mířeny na podporu ekologie, což těžba Bitcoinů moc nesplňuje. Mnozí namítají, že to nesplňují ani elektromobily. Tam je to rozhodně pravda ohledně jejich akumulátorů, nicméně pokud jde o elektřinu, jsou na tom emisně lépe i v zemích s poměrně vysokým zastoupením uhelných elektráren (např. i v ČR).

autor: MichaelWuensch, public domain ( Pixabay

Podle posledního průzkumu na University of Cambridge má spotřeba těžby Bitcoinu dosahovat celosvětově výše 121,36 TWh. Bylo by dobré si to uvést do kontextu. Podobné množství (121 TWh) ročně spotřebuje např. celá Argentina a jen o kousek více (122,2 TWh) připadá na celé Norsko včetně jeho pokročilé elektromobility (tam mají asi 9% zastoupení vozového parku).

Máme-li to převést na elektromobily, 121 TWh by zvládlo pokrýt roční nájezd zhruba 40 milionů osobních elektromobilů. Tedy plnou 100% elektromobilitu 7 Českých republik. Nebo jinými slovy, kdyby náš osobní vozový park tvořily jen elektromobily, energie spotřebovaná za rok pro těžbu Bitcoinu by zvládla nabíjet tato EV po dobu 7 let. Připomeňme ještě, že cena Bitcoinu se nyní pohybuje nad hranicí 47 tisíc USD a dnes v jednu v noci dosáhla dokonce výše 49 tisíc USD.

