Těžba na GPU se začíná opět vyplácet, zájem může být o Radeony 5700

Těžba na grafických kartách se totiž opět začíná vyplácet, jak se zvyšuje hodnota kryptoměn a mimo jiné i Etherea. A tentokrát by těžaři mohli mít zájem především o karty Radeon RX 5700 a 5700 XT, ovšem my jsme také na počátku nástupu nových generací. NVIDIA už ohlásila GeForce generace Ampere , o nichž se proslýchá, že jich nebude zpočátku na trhu zrovna moc, přičemž AMD chystá nové Radeony s Navi 2X. Radeony z první generace Navi jsou ale dostupné teď hned, takže proto by mohl být zájem především o ně, i když nedokáží ani zdaleka konkurovat hrubému výkonu herních Ampere.





- růst hodnoty Etherea se v poslední době zrychluje -

Hodnota kryptoměn je pochopitelně značně nestálá, takže se může klidně přihodit, že za pár dní bude po hrozbě, ale zatím to tak nevypadá. A pokud nás nedávná historie těžby na grafických karetách něčemu naučila, pak je to ten fakt, že těžaři jsou ochotni platit obchodníkům sumy, které hráči odmítají. Čili většina produkce karet v takovém případě odchází na těžbu kryptoměn, hry se na nových kartách moc nehrají, a to poškozuje celý navazující průmysl.

Firmy AMD a NVIDIA mají v takové situaci zajištěn odbyt, ale jinak z ní nemohou být příliš nadšeny. Samy z nafouknutých cen nemají nic a není divu, že se alespoň nějak snaží hráčům umožnit pořízení nové grafiky. Měli jsme tu třeba balíčky karet s dalším hardwarem, které si těžaři kupovat nebudou, anebo naopak těžební speciály v podobě karet osekaných o grafické výstupy. V jejich případě ale mohou majitelé očekávat, že se v případě potřeby takového hardwaru už v bazaru nejspíš nezbaví.

Nezdá se, že by nějaká opatření fungovala a zrovna NVIDIA si jistě velice dobře pamatuje na kryptokocovinu, která přišla akorát během nástupu generace Turing a přinesla velice nelichotivé finanční výsledky a sklady plné Pascalů, jichž se NVIDIA ještě dlouho zbavovala. Nyní tu máme potenciálně opačnou situaci, a to nárůst těžby kryptoměn na kartách během nástupu nové generace, a to může znamenat ještě silnější bolehlav právě pro zákazníky, i když majitelé karet RTX 2000 by díky tomu mohli snadno získat zájemce o koupi. Pak ale zase budou řešit to, kde a za kolik seženou novou kartu.



Server wccftech hlásí, že aktuálně se můžeme s vyladěnou sestavou se dvěma RX 5700 XT dostat na cca 0,023 ETH za den, čili cca 10 dolarů. Za tři měsíce se nám tak může zaplatit pořízení karet, i když to nepočítáme náklady na energii. Záleží tak především na tom, jak se budou vyvíjet hodnoty kryptoměn. Ethereum je aktuálně na cca 430 USD, kde nebylo už dlouho. Naposledy to bylo v době, kdy už končila druhá vlna těžby kryptoměn na GPU, čili před dvěma lety v srpnu. Hráči pak mohou doufat, že nyní přišel jen další krátký výkyv jako před rokem nebo letos v únoru.

Ceny souvisejících / podobných produktů: