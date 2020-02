The Boring Company Elona Muska dokončila hloubení tunelu v Las Vegas

Společnost The Boring Company, jejíž zakladatel je americký podnikatel Elon Musk známý především díky firmám SpaceX nebo Tesla, dokončila hloubení prvního ze dvou tunelů, které mají být pod Las Vegas Convention Center, kde se každoročně koná například známý veletrh CES. Tunely jsou určené pro podzemní dopravní systém sloužící ke spojení jednotlivých hal vysokorychlostními transportními prostředky. O výstavbě tunelů v Las Vegas se mluvilo už i na začátku loňského roku

Na Twitteru se nedávno objevilo video zveřejněné LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority), které ukazuje "průlom" ve stavbě tunelového systému. Stroj na zveřejněných záběrech totiž proráží finální úsek připravovaného tunelu.

The Boring Company hloubila přes jeden kilometr dlouhý tunel asi 12 metrů pod zemí tři měsíce. Výstavba by měla stát okolo 52,2 milionů dolarů, což je přibližně 1,2 miliardy korun a projekt by měl být podle plánů hotový do ledna 2021, kdy by mohl sloužit k přepravě návštěvníků veletrhu CES 2021. Elektrická vozidla by měla být schopná tunely přepravit až 4400 lidí za hodinu, přičemž by měla dramaticky zkrátit dobu potřebnou na přesuny po komplexu. Do budoucna se plánuje rozšíření tunelů i do dalších částí Las Vegas.