THQ Nordic přepracuje původní Gothic

Gothic je titul z roku 2001 a dle toho také očima dnešního hráče vypadá. Ve své době byl graficky i herně velice zdařilým 3D RPG s otevřeným světem, jakých na trhu zrovna moc nebylo a autoři zaznamenali zasloužený úspěch. Tehdy šlo ještě o dílo samostatného německého studia Piranha Bytes, které poté přineslo i druhý a třetí díl a dnes ještě stále funguje, ovšem už pod taktovkou THQ Nordic. A mimochodem, právě THQ Nordic v předchozím roce koupilo české Warhorse Studios , autory Kingdom Come: Deliverance.

Gothic Remake

Od remaku hry z roku 2001 pochopitelně nemůžeme očekávat prvotřídní technické zpracování, ovšem soudě dle hratelného teaseru, který je volně k dispozici na Steamu , můžeme očekávat alespoň úroveň Skyrimu, spíše lepší. Rozhodně pak bude grafika remaku lepší v porovnání s Gothic 3, ostatně i to je nyní už 14 let stará hra.

Spíše než o grafiku ale stejně jde o možnost znovu si zahrát už téměř dvacet let starou hru, na jejíž příběh si už i velcí fanoušci vzpomínají nejspíše jen mlhavě, pokud vůbec, což může být další důvod se do něj pustit znovu. Záleží ale také na tom, jak moc bude Gothic přepracován i z hlediska herních mechanik, ostatně to, co se nám líbilo před lety, by dne už nemuselo fungovat.

A že Gothic bude přepracován, to už můžeme říci, protože z celkem 180 tisíc lidí, kteří si hratelný teaser vyzkoušeli, si 94,8 procent žádá plnou verzi. THQ Nordic na základě toho oznámili, že ji připraví, ale pochopitelně to nebude hned a určitě ne letos.

Přepracovaná verze Gothicu bude vyvíjena ve zbrusu novém studiu v Barceloně a využita k tomu bude i zpětná vazba oněch 180 tisíc lidí. Ti žádali například i to, aby byla grafika celkově ponuřejší, což znamená méně jasných barev.

Remake přijde na trh jednak pro PC, ale také pro herní konzole Xbox a PlayStation příští generace. Fanoušci mohou doufat v rok 2021 a mezitím se snad dozvíme více o tom, jak moc byl původní Gothic vykuchán a jeho části nahrazeny novinkami.

Zdroj: THQ Nordic via Twitter

