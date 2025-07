Threadripper PRO 9995WX na dusíku dosáhl all-core 5,8 GHz a rekordních 222 tisíc bodů v R23

Procesory AMD mají hodně vysoký výkon a v případě přetaktování se to pochopitelně může posunout ještě výše. Nedávno jsme si povídali o 96jádrovém, který byl ze základního taktu 2,5 GHz (Boost jednoho jádra max. 5,4 GHz) popohnán na 5,0 GHz na všech jádrech . To v benchmarku Cinebench R23 stačilo na dosažení extrémně vysokého vícevláknového výkonu 186,8 tisíc bodů, nicméně nešlo o rekord. Bylo totiž použito jen AIO chlazení, a tak si rekordní hodnotu 210,7 tisíc bodů udržel starší Threadripper PRO 7995WX, který byl ale chlazen tekutým dusíkem. A tak se nyní tekutý dusík vyzkoušel i u novinky. A hned to bylo o něčem jiném.