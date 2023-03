TikTok zavádí limit 60 minut denně pro mladistvé a další změny

TikTok si v posledních dnech spojujeme se

si v posledních dnech spojujeme se zákazy používání v telefonech vládních činitelů (nově v EU, USA i Kanadě), sama síť si ale snaží trochu spravit renomé např. větší snahou o potlačení negativních vlivů na psychiku mladistvých. Ve spolupráci s Digital Wellness Lab na Boston Children's Hospital stanovili 60minutový limit denně pro uživatele mladší 18 let. Po této době aplikace vyzve dítě, aby s aplikací ve svém vlastním zájmu přestalo. Půjde to snadno obejít zadáním kódu, nicméně síť doufá, že tento aktivní krok k překonání překážky v mnohých vzbudí zamyšlení nad tím, zda na telefonu opravdu nejsou už moc dlouho. Pokud tento limit budou obcházet a budou na síti více než 100 minut denně, aplikace je bude vyzývat ke stanovení vlastního limitu, který by byli schopni dodržovat. Pro nejmladší uživatele může tento limit obejít jen rodič a přidá max. 30 minut.

To je součástí funkce Family Pairing, kdy rodič může nastavit dítěti různé limity v různé dny, nastavit třeba delší čas o víkendu, prázdninách nebo např. při cestě autem. Vylepšena je souhrnná obrazovka, která ukazuje, kolikrát byla aplikace otevřena, kolik hodin se v ní strávilo a podobně. Rodiče také mohou nastavit, aby dětem nechodila upozornění z aplikace. Ve výchozím stavu uživatelům mezi 13 až 15 lety nechodí upozornění po 21. hodině, mladiství mezi 16 až 17 lety pak nedostávají upozornění po 22. hodině. Tyto funkce ale budou dobrovolné i pro starší uživatele, kteří si sami budou moci nastavit hodiny, ve kterých jim nemají chodit notifikace, nebo dobu, ve kterou je má aplikace upozornit na to, že by měli jít spát.