TikTok z obav o soukromí zakázán i v Kanadě a USA na vládních zařízeních

TikTok společnosti ByteDance z Číny. I když se firma snažila vyhovět požadavkům a využívá lokální servery, vlády mnoha zemí se bojí, že se data přece jen dostanou k čínské vládě. Před několika dny tak TikTok na služebních telefonech zaměstnanců zakázala Kanadě. Tam se objevil zákaz v pondělí s tím, že už v úterý bude aplikace smazána. Dle kanadské vlády je aplikace neakceptovatelným rizikem pro bezpečnost. Obavy o bezpečnost dat a soukromí uživatelů stojí za třemi zákazy ve velmi krátké době na adresu aplikace sociální sítěspolečnosti ByteDance z Číny. I když se firma snažila vyhovět požadavkům a využívá lokální servery, vlády mnoha zemí se bojí, že se data přece jen dostanou k čínské vládě. Před několika dny tak TikTok na služebních telefonech zaměstnanců zakázala Evropská komise a zhruba v té době se objevil podobný zákaz i v. Tam se objevil zákaz v pondělí s tím, že už v úterý bude aplikace smazána. Dle kanadské vlády je aplikace neakceptovatelným rizikem pro bezpečnost.

Zaměstnancům bude nejen smazána aplikace, ale také jim bude znemožněno její opětovné nainstalování. Zatím se nezdá, že by byla bezpečnost narušena a že by se Čína dostala k nějakým vládním informacím. TikToku se tyto kroky EK a Kanady pochopitelně nelíbí a jen se vyjádřil, že ho udivuje ban bez toho, aniž by bylo specificky řečeno, jaký bezpečnostní problém se vlastně řeší, a bez toho, aniž by kdokoli kontaktoval společnost. Kanada má s Čínou dlouhodobé problémy, obviňuje ji z ovlivňování voleb, z obav na národní bezpečnost zabraňuje čínským společnostem přístup ke kritickému nerostnému bohatství nebo k telekomunikačnímu sektoru. Jen o pár dní později vyhlásily ban i Spojené státy na federální úrovni (polovina států USA ho zakázala již dříve na zařízeních místních vládních činitelů).



Bany TikToku ale nejsou jen v EU, Kanadě a USA. V roce 2020 ho spolu s WeChatem zakázala Indie, koncem roku 2020 to byl Taiwan, dále také Pákistán (2020) a Afghánistán (2022).