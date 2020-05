TrendForce: poptávka po NAND Flash silně roste díky datovým centrům

Ceny pamětí NAND Flash měly dle TrendForce letos vzrůst o 40 procent , což by jistě už nyní značně ovlivňovalo ceny SSD, které si kupujeme. Jejich ceny však spíše stagnují nebo se jen mírně zvyšují, což by šlo svést spíše na vývoj kurzu koruny vůči dolaru. V každém případě žádné prudké zdražování zatím nepozorujeme, ovšem to by nemuselo vydržet dlouho.