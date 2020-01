Ceny pamětí NAND Flash mají letos vzrůst až o 40 procent, už nyní rostou

Nejde říci, že by šlo o očekávanou zprávu a zcela jistě nejde (pouze) o důsledek včera zmíněného minutového výpadku energie v továrně firmy Samsung . Neustále si přitom čteme o tom, jak různé společnosti posilují výrobu pamětí NAND Flash a jak plánují nebo už rovnou staví nové továrny, přičemž o oživení trhu, které by vytvořilo mnohem vyšší poptávku, se také nemluvilo, takže proč nás server Digitimes (via Hexus ) varuje, že smluvní ceny mohou letos vzrůst až o 40 procent?

Digitimes zmiňuje své tchaj-wanské zdroje z průmyslu a dle dvou z nich hrozí výrazné zdražení. Je třeba poznamenat, že nejspíše půjde o zdroje z řad zákazníků, kteří NAND Flash nakupují a využívají pro výrobu koncových produktů jako SSD, flash disků, apod.

Podobnou zprávu, i když ne tak alarmující, připravili i v TrendForce či konkrétně v DRAMeXchange. Nicméně tato zpráva se také nekouká tak daleko do budoucnosti, ale pouze do prvního letošního kvartálu a pokud jde o čísla, lze říci, že si obě zprávy v ničem neodporují. TrendForce totiž mluví o tom, že ceny NAND Flash už ke konci předchozího roku vzrostly a to o více než 10 procent po nepřetržité šňůře sedmi kvartálů, v jejichž průběhu klesaly. A to samé lze očekávat v tomto kvartálu, takže kdyby měl růst pokračovat stejným tempem, varování serveru Digitimes bude bezezbytku naplněno.

Kvůli čemu ale ceny rostou? Dle analytiků z TrendForce za tím stojí více věcí. Jednak tu máme výpadek v továrně firem WD a Kioxia v Yokkaichi , který způsobil, že pokles cen produktů eMMC, UFS či SSD se v třetím kvartálu zastavil. Zhruba ve stejnou dobu se náhle o 20 procent zvedly ceny surových waferů a dále jde o velký zájem o podniková SSD, který se má v tomto roce ještě zvýšit s plánovanými rozšířeními datových center. K tomu se přidá očekávané oživení na trhu s mobilními zařízeními, výroba nových herních konzolí a navíc, i když se to možná nezdá, byl loni procentní nárůst celosvětové výroby pamětí NAND Flash z hlediska kapacity velice nízký a i to má důsledek v nízkém stavu skladových zásob dodavatelů. A nakonec, zmíněný minutový výpadek v továrně Samsungu k tomu všemu také přispěje.

Tím se vysvětluje, proč růst cen NAND Flash přichází tak plíživě. Jde o celou řadu událostí a faktorů, které společně budou tlačit cenu pamětí nahoru, respektive už tlačí. Lze ale tyto dopady už pozorovat na našem trhu? Logicky by tomu tak být nemělo, protože cesta od nákupu pamětí po nabídku hotového produktu na trhu je dlouhá, ovšem trh už skutečně mírně reaguje.

V řadě případů můžeme pozorovat, jak průměrné ceny zvláště levných SSD po celoročním poklesu začaly právě od konce předchozího roku růst a jak se zvyšuje rozdíl mezi nimi a minimálními cenami. Dá se očekávat, že nebude trvat dlouho a začnou zdražovat i obchody nabízející nejvýhodnější ceny. Pokud tak někdo plánuje pořídit si nové SSD a dosud vyčkával, další čekání se mu s největší pravděpodobností nevyplatí.

