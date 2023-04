Trh s PC meziročně klesl o 29 %, nejvíce spadl Apple

Nedávno jsme psali o tom, že Apple skoro na dva měsíce zastavil výrobu notebooků Macbook kvůli dramatickému poklesu zájmu. Nyní tu máme data od IDC ohledně dodávek počítačů různých značek a tato čísla se potvrzují. Apple byl dlouho jednou z mála výjimek, kterých se pokles trhu výrazněji netýkal, a poměrně dlouho odolával. Nicméně špatná hospodářská situace už dolehla i na něj, a to takovým způsobem, že se stal opačným extrémem. Pojďme ale popořadě. Celý trh s PC se za první čtvrtletí letošního roku (Q1/23) dle IDC propadl o 29 % z 80,2 na pouhých 56,9 milionu kusů.

Na prvním místě je značka Lenovo, které se prodeje propadly o 30,3 % z 18,3 na 12,7 mil. kusů a drží si stále velmi pěkný 22,4% podíl na trhu (lehce se snížil). Druhé HP je v rámci propadů vítězem, spadlo totiž "jen o" 24,2 % z 15,8 na 12,0 mil. kusů. Jak je vidět, zatímco loni byl mezi ním a Lenovem rozdíl 2,5 milionů počítačů, letos je to už jen 700 tisíc kusů. Také se mu pěkně zvýšil tržní podíl na 21,1 %. První trojku uzavírá Dell, jehož pokles z 13,7 na 9,5 mil. kusů znamená druhý největší propad o 31,0 %. V zásadě ale nejde o nijak významný rozdíl proti propadům ostatních značek (Lenovo nebo Asus se propadly skoro stejně). Dell si na trhu s počítači drží 16,7% podíl (mírný pokles).

Společnost

Počet kusů Q1/23

Tržní podíl Q1/23

Počet kusů Q1/22

Tržní podíl Q1/22

Růst

Lenovo

12,7 mil.

22,4 %

18,3 mil.

22,8 %

-30,3 %

HP

12,0 mil.

21,1 %

15,8 mil.

19,7 %

-24,2 %

Dell

9,5 mil.

16,7 %

13,7 mil.

17,1 %

-31,0 %

Apple

4,1 mil.

7,2 %

6,9 mil.

8,6 %

-40,5 %

Asus

3,9 mil.

6,8 %

5,6 mil.

6,9 %

-30,3 %

Ostatní

14,7 mil.

25,9 %

19,9 mil.

24,8 %

-26,0 %

Celkem

56,9 mil



80,2 mil.



-29,0 %

Na čtvrtém místě tu máme Apple. V jeho případě to byl pokles o 40,5 % a ze 6,9 šel na pouhých 4,1 mil. kusů, což mu přináší 7,2% podíl na trhu. Zatímco loni tak měl poměrně slušný náskok před pátým Asusem (1,3 mil. kusů k dobru), nyní to je jen pouhých 200 tisíc. Asus sice spadl o významných 30,3 %, je to ale procentuálně podstatně menší pád než u Applu, a tak se z 5,6 mil. kusů dostal na 3,9 mil. počítačů. Apple by se měl začít bát o svou čtvrtou pozici, tržní podíl Asusu totiž činí 6,8 %, a to je už hodně blízko. Trochu více údajů najdete v přehlednější tabulce výše.