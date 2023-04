Apple prý na 2 měsíce zastavil výrobu MacBooků s M2, propad trhu dolehl i na něj

Makroekonomická situace je v poslední době celosvětově špatná a projevilo se to už v mnoha sférách trhů. O propadech prodejů nejrůznějších produktů slýcháváme denně a takovými výjimkami jsou v tomto společnosti Tesla a Apple. Tesle se podařilo navzdory všemu negativnímu, co se na trzích děje, prodejně mírně růst , ve světě IT se také stále ještě docela dařilo, který na rozdíl od mnoha jiných firem, vykazoval jen relativně mírné poklesy . Přesto tu byla jedna výjimka a konec loňského roku se projevil v téměř 30% poklesu prodejů notebooků a dalších počítačů Mac. A jak to tak vypadá, propad bude pokračovat. Podle zákulisních informací se totiž Apple rozhodl na dva měsíce zastavit výrobu Macbooků s procesorem Apple M2.