Trump je zklamán Boeingem, Elona Muska má za génia

Na Světovém ekonomickém fóru ve Švýcarském Davosu se americký prezidentrozhovořil o některých amerických společnostech. Předně to byla Muskovy firmy SpaceX a Tesla. Na adresu první vyslovil velké znepokojení a zklamání. Boeingy 737 MAX 8 jsou totiž stále na zemi, neboť se pořád nepodařilo odstranit všechny vážné chyby v jejich softwaru. Letadla se tak po dobu několika měsíců nadále nedostanou do vzduchu a nyní se hovoří až o červnu nebo červenci letošního roku. Trump poznamenal, že přitom ještě před rokem byl Boeing chloubou USA a během krátké doby se pak stalo tolik skandálů.

Naopak na adresuvyslovil pochvaly a označil ho za jednoho z velkých géniů. Také poznamenal, že je potřeba takové geniální lidi chránit, podobně jako Edisona, který vymyslel žárovku nebo vynálezce kola a podobné věci. Ocenil např. přistávání raket, které pro Boeing i jiné společnosti bylo považováno až za téměř nemožné, ale SpaceX to zvládl. Také byl potěšen tím, jak Tesla zvládla produkční problémy s Modelem 3. Zajímavé je přitom to, že zatímco před rokem byl Boeing chloubou a u Tesly se čekal krach, nyní je to naopak a Boeing má problémy, zatímco Tesla nejenže nekrachla, ale svou hodnotou už překonala nejen všechny historické rekordy amerických automobilek, ale už je dokonce hodnotnější než Volkswagen.