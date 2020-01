TRX80, WRX80 ani LGA 1159 nyní nečekejme, neexistují

Pokud by si AMD skutečně přichystalo pro 3. generaci procesorů Threadripper hned tři čipové sady, a to TRX40, TRX80 a WRX80, nakonec bychom tu měli stejný počet těchto sad jako procesorů. A to by bylo skutečně uhozené, nicméně předpokládalo se spíše to, že možná přijdou dvě sady, a to jedna pro levnější Threadrippery s nižším počtem jader a celkově i levnější sestavy a druhá pro dražší procesory i sestavy. Rozdíl by byl především v tom, že by tu byla podpora jednak 4kanálových DDR4 (TRX40) a pak 8kanálových (TRX80, WRX80), ostatně Threadrippery vychází z EPYC, které mají 8kanálový kontroler, a pro AMD by tak z hlediska hardwaru nebyl žádný problém stejnou věc nabídnout i v HEDT sektoru.

Jenomže 64jádrový Threadripper už byl představen a vedle něj jsme se nedočkali žádného 48jádrového modelu, jehož nástup ostatně ještě není vyloučen, ale také žádné další čipové sady. Zbyla tak jen TRX40 a dle informací serveru Anandtech a jeho zdrojů už ani žádná další nepřijde.

Je tak možné, že TRX80 a WRX80 si prostě jen někdo vymyslel, což se bohužel stává častěji, než bychom si přáli, anebo to v lepším případě vyplynulo z nějakého informačního šumu a třetí možnost je, že jde o sady, které ještě nejsou určeny pro aktuální generaci procesorů a možná přijdou někdy v budoucnu, zatímco však ještě ani nejsou na roadmapách. V každém případě tedymůžeme dle několika zdrojů Anandtechu mezi partnery AMD a Intelu tvrdit, že se nyní nechystají žádné desky s čipsety TRX80 a WRX80, což už ale bylo víceméně jasné i tak, a navíc se nenastoupí ani patice LGA 1159 vedle verze LGA 1200, která je naopak velice reálná.

Že TRX80 a WRX80 pro 3. generaci Threadripperů nepřijdou, to bylo jasné už s ohledem na to, že i 64jádrový Threadripper 3990X je dle oficiálních informací vybaven 4kanálovým kontrolerem pro DDR4, takže těžko by mu prospěla čipová sada pro desky s osmikanálovým zapojením pamětí. Nehledě také na to, že na čipové sadě už taková věc obvykle ani nezávisí, i když je pravda, že AMD tak teoreticky prostě mohlo rozlišit desky pro 4 a 8 kanálů.

Co se týče LGA 1159, jeden ze zdrojů Anandtechu alespoň věděl, o co se jedná. V tomto případě jde opravdu spíše o informační šum, který vznikl tím, že Intel rozeslal některé inženýrské vzorky 6jádrových Comet Lake v pouzdru LGA 1150 a jejich fotografie pronikly na veřejnost a procesory byly označeny za modely pro neexistující LGA 1159.

Ceny souvisejících / podobných produktů: