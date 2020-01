AMD na CES 2020: 64jádrový Threadripper, mobilní Ryzen 4000 a RX 5600

Prezentace společnosti AMD před začátkem CES 2020 tak bohužel nepřekvapila. Lisa Su jednak zhodnotila předchozí rok, který byl pochopitelně označen za velice úspěšný a pak sice představila řadu nových produktů, které se už chystají na trh. Ovšem o těch již v podstatě dávno víme a marně jsme čekali především na informace o produktech, které mají nastoupit až později v tomto roce, čili konkrétně na generace Zen 3 a Navi 2.

Takže na ně zatím ještě zapomeňme a můžeme je odbýt tím, že dle mlčení AMD asi skutečně nelze doufat, že by dorazily uprostřed léta jako loni Zen 2 a Navi, ale nejspíše později.

Co tedy AMD představilo?

Pochopitelně to byl Threadripper 3990X, přičemž údajný 3980X je (zatím) v nedohlednu. V případě tohoto procesoru jsme nevěděli už jen to, jaké bude mít takty a s jakou cenou přijde. Máme tu tedy 64jádrový procesor se základním taktem 2,9 GHz a turbem až 4,3 GHz, což je úctyhodné a co se týče ceny, částka 3990 USD je v souladu s předpoklady.

Threadripper 3990X pak dokázal v testu V-Ray (renderování) na hlavu porazit i dvouprocesorový systém s Xeony 8280, oproti nimž je k dispozici za zlomek ceny, a to s 30% rozdílem.

mobilní Ryzen 4000 budou monolity

Dále byly rovněž dle očekávání představeny procesory Ryzen 4000, avšak mobilní, čili stále Zen 2 a AMD ohlásilo invazi mezi notebooky, kde mělo dosud spíše slabší nabídku. Nicméně stejně jako 7nm Zen 2 zásadně změnil poměr sil v desktopovém světě, měl by způsobit něco podobného i v mobilním, a to pod vedením Ryzen 7 4800H s osmi fyzickými jádry a TDP 45 W. Bude tu ale i osmijádrový Ryzen 7 4800U s TDP jen 15 W.

Pak jsme se dočkali karet Radeon RX 5600 Series, které budou útočit na ty nejlepší turingovské GeForce GTX. Přijdou 21. ledna, a to za cenu 279 USD s již známými specifikacemi. Těmto kartám se ještě budeme věnovat a mezitím se podíváme na nově vytvořené tři úrovně FreeSync: základní, Premium a Premium Pro. Ty se od sebe budou lišit jednak dosažitelnou obnovovací frekvencí, pak funkcí Low Framerate Compensation a pak i HDR.

AMD ještě slíbilo, že připravuje přes 20 dalších 7nm produktů, nicméně to nám dohromady nic neřekne a tím můžeme skončit.

