TSMC chce spustit výrobu pomocí 1,6nm procesu už v roce 2026

TSMC chce posunout laťku ve výrobních procesech opět ještě o kousek dál. V plánu má přejít na 1,6nm proces, který by na sebe navíc neměl nechat moc dlouho čekat. Velkosériová výroba pomocí tohoto nového procesu by měla být totiž spuštěna v průběhu příštího roku 2026 (podobná informace se už objevovala na sklonku minulého roku, nyní se opětovně potvrzuje). Vzhledem k tomu, že máme leden 2025, znamená to skoro 2 roky, do kdy by to chtěl firma splnit. Pokud jde o zavádění 2nm výroby, ta je nyní v pilotním provozu v továrně v Baoshanu a brzy by měla být ve stejném režimu spuštěna i v Kaohsiungu . Velkosériová výroba je plánována na druhou polovinu roku.

Kdo, co a kdy bude vyrábět pomocí 1,6nm procesu, není zatím úplně jasné. Stále se totiž spekuluje o tom, že Apple si u nových procesorů A19 Pro pro iPhony 17 Pro nechá 2nm proces ujít a procesory bude nadále vyrábět pomocí 3nm procesu (na 3. generaci, N3P), ačkoli ten 2nm už bude dostupný. Zde se mluví o příliš vysoké ceně, vyloučit ale nelze ani to (a je to i pravděpodobnější), že 2nm proces se svým příchodem v druhé polovině roku objeví příliš pozdě na to, aby se s jeho pomocí dalo vyrobit dostatečné množství procesorů pro nové iPhony. Ty se musí začít vyrábět ideálně v průběhu jara a ne až v průběhu léta, vypadá to tak na cca 2 měsíce pozdější uvedení, než by Apple potřeboval. Po dlouhé době by tak Apple nemusel patřit mezi první, kdo využijí nejmodernější dostupný proces, případně stále nelze vyloučit, že se neobjeví např. v noteboocích v řadě M. Podle těchto zákulisních zpráv by 2nm čipy měl mít až iPhone 18 Pro s procesory A20 Pro na podzim roku 2026. Pravděpodobně tedy v době, kdy už se bude testovat nový 1,6nm proces.

Oba nové procesy by měly přinést i technologické novinky, které už ale známe od konkurence. 2nm výroba má přinést GAA, který TSMC zatím ještě nepoužívá (Samsung už ano), 1,6nm proces A16 má pak dostat technologii Super Power Rail (SPR). Podobný princip napájení totiž chce už letos zavést Intel u procesu 18A v podobě technologie PowerVia. TSMC by tak opětovně bylo v některých technologiích pozadu za konkurencí, ačkoli v celkové technologické úrovni svých procesů vede.