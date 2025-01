TSMC možná spustí 2nm proces i v USA. Na Tchaj-wanu ho spustí s předstihem

TSMC už brzy spustí výrobu pomocí 2nm procesu. Nějaká ta testovací produkce proběhla už už brzy spustí výrobu pomocí. Nějaká ta testovací produkce proběhla už před několika měsíci , brzy by měl být spuštěn pilotní provoz. Továrna v Baoshanu už jede v testovacím režimu a objemu 5000 waferů měsíčně při údajné 60% výtěžnosti, což není vůbec špatné, nicméně to také mělo prý odradit některé firmy, aby přešly na tento prozatím velmi drahý proces, a to včetně Applu . Zda ale Apple opravdu brzkou produkci tentokrát přeskočí, není jisté. V posledních dnech se totiž naopak mluví o tom, že zájem o 2nm proces je vysoký.

Každopádně testovací produkce ve stejném objemu by měla být brzy spuštěna i v továrně v Kaohsiungu. TSMC by na velkosériovou výrobu mělo přejít v průběhu letošního roku, není ale úplně jasné kdy. Předpokládá se však, že to by mohla produkce dosáhnout okolo 40 tisíc waferů měsíčně. Zajímavostí bude nasazení technologie CyberShuttle, která dovolí na jednom waferu vyrobit několik různých typů čipů najednou, a tímto snížit náklady na výrobu testovacích vzorků (TSMC hovoří o snížení ceny až o 90 %).