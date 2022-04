TSMC láká pracovníky z Tchaj-wanu do Arizony, jaké má požadavky?

O tom, jaká úskalí mohou firmu TSMC potkat ohledně pracovní síly potřebné pro arizonskou továrnu Fab 21 , jsme už krátce psali. Jde tu jednak o to, že ve stejném regionu nestaví nové továrny jen TSMC a pak i o to, že tato tchaj-wanská společnost má přece jen jinou představu o pracovním nasazení zaměstnanců, než jakou mohou mít Američané. Jde tu jednoduše o střet odlišných kultur.

TSMC dle tchaj-wanského Liberty Times nyní shání nové pracovníky pro arizonskou továrnu, což se týká přímo Tchaj-wanu, přičemž dle inzerce mohou nastoupit všichni s vysokoškolským nebo i středoškolským diplomem. To je možná poněkud (účelově) přehnané, neboť TSMC láká především lidi s technickým vzděláním, ale pravda je, že jinak nepožaduje vůbec žádnou praxi v oboru, neboť tu zajistí sama firma. Jediným dalším požadavkem pro Tchaj-wance je alespoň 800bodové skóre v testech TOEIC, které značí, že dotyčný slušně ovládá anglický jazyk.

Nemůžeme si ale také myslet, že takoví pracovníci budou zastávat významné pozice. Půjde spíše o techniky starající se o údržbu strojů, jejich čištění či samotnou obsluhu. Zprovozňování linek a vůbec běh továrny budou mít na starosti jistě zkušení pracovníci. TSMC si také chystá nováčky před jejich odvelením do Arizony řádně vycvičit doma na Tchaj-wanu, čemuž bude vyhrazen cca rok, přičemž v USA by pak měli pracovat alespoň po dobu dvou let s nabídkou ubytování a dotovaného cestovného i pro cesty domů za příbuznými. Využijí se tu přitom různé systémy směn, jako jsou mixy denních a nočních, dva dny v práci a dva dny volna, čtyři dny v práci a tři dny volna, atp.

Proč ovšem TSMC nenabírá méně kvalifikované pracovníky především přímo v USA? Může jít právě o požadavek 12měsíčního výcviku na Tchaj-wanu, což by mohlo pro řadu Američanů představovat překážku nejen kvůli jazykové bariéře a také jde jistě o výše zmíněné požadavky na pracovní nasazení a flexibilitu. Nicméně nějaké pracovní pozice pro Američany tu přeci jen jsou. Jde tu o vyloženě inženýrské pozice, přičemž ani zkušení pracovníci se nevyhnou tréninkovému pobytu na Tchaj-wanu. A pak je tu například Manufacturing Associate, přičemž už dle názvu je jasné, že nejde o vysoce kvalifikovanou pozici. Zájemci stačí středoškolské vzdělání a zkušenost s prací v týmovém prostředí, ovšem i tak musí být připraven, že odcestuje na Tchaj-wan, kde projde tréninkem.