TSMC mohutně investuje do 5 nm a posiluje výrobu 7nm procesem

TSMC se chystá v tomto roce zvýšit své kapitálové výdaje na 14 až 15 miliard dolarů, což je vskutku výrazná změna oproti minulému roku, za nějž firma vydala mezi 10 a 11 miliardami dolarů. Dle EXPreview půjde o navýšení pro rozšíření výroby pomocí 7nm procesu a pak z větší části také pro vytvoření větších výrobních kapacit 5nm procesu, než bylo původně plánováno.

Celkem jde tedy o přibližně 4 miliardy dolarů a z této částky půjde 1,5 miliard na rozšíření 7nm kapacit a zbytek už bude investován do budoucího 5nm procesu. Dle aktuálních informací stojí za vysokou poptávkou po 7nm výrobě především rostoucí apetit firmy AMD, která už pomocí tohoto procesoru vyrábí řadu produktů. V podstatě už můžeme říci to, že AMD na 7nm přešlo u téměř všech hlavních produktů, nebo se na to brzy chystá. Starší 14nm a 12nm procesy firmy GlobalFoundries jsou tak již na vedlejší koleji.

Vedle AMD tu je však také Apple a jeho 7nm SoC pro iPhone 11, společnost HiSilicon a další. Loni v září jsme se tak dozvěděli o tom, že TSMC výrazně prodlužuje dodací lhůty 7nm čipů , takže další investice a navýšení kapacity je rozhodně namístě. Firma ostatně předpokládá, že zájem o její 7nm proces v tomto roce ještě vzroste, jak se na tuto technologii odhodlají přejít další výrobci či ti existující pomocí ní budou vyrábět více produktů. Jde například právě i o Apple a jeho levnější iPhone SE2, jenž bude vybaven také čipem A13.

Co se týče 5nm procesu, právě ten má využít už budoucí čip Apple A14, i když potvrzené to ještě nemáme. Stejně tak nevíme, co je pravdy na tom, že Apple si měl rezervovat celé dvě třetiny výrobní kapacity 5nm procesu TSMC a zbytek by mohl ukousnout Huawei HiSilicon. Lze ale předpokládat, že to bude platit pro počáteční fáze výroby, než se přidají další firmy jako AMD či případně NVIDIA a jiné, které budou potřebovat i velké čipy, které nepatří do mobilního světa. Právě to ale bude nějakou dobu trvat, ostatně právě AMD chce pro příští produkty využít 7nm proces s EUV (7nm+) a až pak možná 5nm.

