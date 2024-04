TSMC po silném zemětřesení na Tchaj-wanu dočasně přerušilo výrobu

Září 1999 bylo ve znamení velkého zemětřesení na ostrově Tchaj-wan, které v té době způsobilo značný nedostatek různých počítačových komponent a jejich výrazný nárůst ceny. Kdo tehdy kupoval např. RAM paměti, jistě si pamatuje, jak během docela krátké chvíle zdražily na násobky. O 25 let později tu máme další podobně tak silné zemětřesení. Nastalo ve středu (v cca 2 hodiny ráno našeho času), udává se u něj síla 7,2-7,4 (Japonci tchajwanskému zemětřesení naměřili dokonce 7,7) a postihlo severovýchod země, přičemž epicentrum bylo asi 7 km od města Hualien. Zde došlo k nemalým škodám, tisícovkách zranění a několika úmrtím. Několik budov se výrazně nahnulo, videa z míst ukazují i padající balvany na auta.



Intense dashcam video of the Taiwan Earthquake.pic.twitter.com/YO2vegIiYO — Vincent Kennedy (@VincentCrypt46) April 4, 2024

Pokud jde o oblast IT, společnost TSMC, která je předním výrobcem čipů, oznámila, že evakuovala své pracovníky a přerušila výrobu ve svých továrnách. Další velká čipová krize ale asi naštěstí nehrozí. Většina továren je spíše na západním než východním pobřeží, takže zde byly otřesy o něco slabší. TSMC říká, že v některých továrnách došlo k poškození výrobních nástrojů, ale netýká se to kriticky důležitých a nejnákladnějších zařízení, jako jsou např. ty pro EUV výrobu. Během 10 hodin byla výroba z větší části obnovena, každopádně musíme počítat s tím, že došlo k poškození série právě vyráběných čipů (rozlomily se např. některé wafery), což může způsobit spíše menší dočasný nedostatek. Vypadá to, že výroba pomocí 5nm a 3nm procesů byla jedna z těch nejméně poškozených.

Zaměstnanci nyní budou pracovat přesčas, aby se povedlo co nejrychleji odstranit následky zemětřesení a vrátit se k plné výrobě. Evakuovaly i další firmy jako United Microelectronics, Innolox nebo AUO.