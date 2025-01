TSMC po zemětřesení bude možná muset vyhodit až 20.000 waferů

Zemětřesení nejsou v jihovýchodní Asii ničím výjimečným a v minulém týdnu tu měli další relativně silné o magnitudě 6,4, konkrétně na Tchaj-wanu v Dapu Township v hloubce 9,4 km. Je tak ale o stupeň slabší než to loňské z dubna . Továrny jsou na silná zemětřesení připravené a měly by ustát magnitudu 7,0, takže na výrobních zařízeních samotných nebyly vážnější škody. Byly také relativně daleko od epicentra, což závažnost dále snížilo. Horší to je s vyráběnými wafery. Těch bylo ve výrobním procesu mezi 10 až 20 tisíci, přičemž se při zemětřesení mohly poškodit, takže v nejhorším možném případě se bude muset vyhodit okolo 20 tisíc waferů.