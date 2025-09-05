Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Procesory
TSMC

TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces

Včera, Milan Šurkala, aktualita
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
Společnost TSMC ještě ani pořádně nespustila 2nm výrobu a už je v zahajovacích fázích výstavby nových továren pro jeho nástupce, 1,4nm proces.
Velkosériová výroba pomocí 2nm procesu by se u TSMC měla rozběhnout v posledním čtvrtletí letošního roku. Společnost pochopitelně hledí i do budoucnosti a připravuje se na další krok, 1,4nm proces A14. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se se stavbou začne dříve, než se čekalo. Taichung F25, která bude stát v Central Taiwan Science Park, by měla mít připraveny dodávky vody během tohoto měsíce a oficiálně by stavba měla být zahájena letos v říjnu.
 
Celkem TSMC postaví čtyři továrny, přičemž první z nich by měla spustit pilotní provoz s procesem A14 ke konci roku 2027 s tím, že sériová výroba bude spuštěna v roce 2028. Druhá továrna měla původně vyrábět pomocí procesu N2, TSMC se ale rozhodlo, že ji nakonec rovněž postaví pro proces A14. Dále se tu informace trochu rozchází. Některé zdroje tvrdí, že zbývající dvě továrny budou také vyrábět pomocí 1,4nm procesu, jiné pak říkají, že třetí továrna by díky svému pozdějšímu dostavění mohla vyrábět na ještě novějším 1,0nm procesu A10 a čtvrtá by pak měla být spíše vývojovým a výzkumným střediskem pro proces A7. To už je ale opravdu hodně daleká budoucnost.
 
Od procesu A14 se předpokládá 15% navýšení výkonu a nezanedbatelné 30% snížení spotřeby. Ne vše ale bude růžové, a tak se počítá s tím, že výroba waferů opět výrazně podraží. Zatímco u 2nm procesu se předpokládá cena 30.000 USD na wafer, v případě procesu A14 se zmiňuje částka 45.000 USD.
 
Zdroj: wccftech.com, hothardware.com, ilustrační foto (autor: Briáxis F. Mendes (孟必思), CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons)

