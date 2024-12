TSMC začne produkci 4nm čipů v Arizoně v roce 2025, bude však o 30 % dražší

Společnost TSMC už brzy otevře svou první továrnu mimo Tchaj-wan. Stojí v Arizoně a do začátku druhého pololetí roku 2025 by měla spustit výrobu pomocí 4nm procesu. Předpokládá se, že čipy z této továrny by měly odebírat společnosti jako Apple, Nvidia, AMD nebo Qualcomm. Stane se tak v rámci první fáze (1A), nicméně se mluví o tom, že výrobní náklady zde budou asi o 30 % vyšší než na Tchaj-wanu. Důvodem má být to, že v USA není ještě zavedený dodavatelský řetězec a není dostatečně dobře zajištěna dostupnost materiálů, takže se očekává nižší stabilita výroby a o něco nižší výtěžnost. To by mělo bohužel vyhnat cenu zde vyráběných čipů směrem výše.



Spojené státy by se ale díky této továrně měly stát trochu více soběstačné ve výrobě čipů. Další zdejší výrobce, Intel, zatím moc zákazníků pro svou Intel Foundry nenabral. Do roku 2028 by měla nastat druhá fáze, kdy by továrna měla přejít na 2nm produkci, nicméně toto je nyní trochu nejisté . Tchaj-wan nechce vyvážet nejlepší úroveň svých technologií za hranice, takže je pravděpodobné, že továrna v USA bude vždy o krok za těmi tchajwanskými. Pokud TSMC bude v roce 2028 na dalším výrobním procesu (post-2nm), je však 2nm výrobní proces pro Arizonu reálným. Každopádně pro nejlepší výrobní proces se firmy budou muset stále obracet na Tchaj-wan, případně doufat, že se nejlepším procesům od TSMC dokáže Samsung a/nebo především Intel v budoucnu vyrovnat.