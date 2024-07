Tvůrci Warframe zveřejňují data o pádech Intelů Core i9-13900K a 14900K, tvoří většinu

Před několika dny jsme vás informovali o tom , že společnost Alderon Games přechází se svými servery kompletně na platformu AMD kvůli nepřijatelným pádům procesorů Intel Core i9-13900K a 14900K. Před těmito procesory varuje i hráče své hry Path of Titans. Nyní se nám tu objevuje další tvůrce her, který vystupuje proti těmto procesorům. Jde o tvůrce hry Warframe, kteří řešili pády této hry, přičemž se zjistilo, že nejde o problém jejich kódu, ale že hra padá v ovladačích nvgpucomp64.dll, což je komponenta grafických ovladačů Nvidie. Je známo, že jedním z projevů pádu procesorů Intel mohou být i nesmyslné hlášky o nedostatečné kapacitě grafické paměti, pády grafických ovladačů a podobně. Sebrali stovky hlášení od svých hráčů a všimli si zajímavého vzoru.

Většinu pádů měly na svědomí procesory Intel Core i9-13900K(F) a Core i9-14900K(F). Pochopitelně zde to může souviset i s procentuálním zastoupením těchto procesorů mezi hráči. Nejvíce to bylo v případě i9-13900K, a to 29,5 %, následoval i9-14900KF s 18,7 %, i9-14900K s 15,3 % a výčet uzavíral i9-13900KF s 12,3 %. Dále následují modely 14700K, 13700K, 13900KS, 14700KF, 13700KF, a 14900KS. Vidíme, že 96,4 % pádů těchto ovladačů proběhlo na sestavách s procesory Intel Core i7-13700K(F), 14700K(F) a Core i9-13900K(F/S) a 14900K(F/S). Zbývajících 3,6 % připadlo na starší a/nebo slabší Intely a všechny procesory AMD.

Na svém blogu zveřejnili i příběh jednoho ze svých zaměstnanců, který měl stejný problém na svém domácím počítači, ale jeho pracovní počítač v kanceláři běžel stabilně. Nebyl nijak přetaktovaný, aktualizoval se na něm Windows, všechny ovladače, vypnuly se různé utility třetích stran, otestovala se RAM, ale toto vše bylo v pořádku, počítač padal nadále. Zatímco v kancelářích zkoušeli šílené simulace s kvanty NPC, hrátky s UI, hra nepadala, nicméně na jeho počítači nebyl mnohdy schopen ji ani spustit. Nakonec se zjistilo, že za vše mohl BIOS základní desky z roku 2022, který měl ještě agresivní napájecí profily procesoru Intel (odemčené limity spotřeb). Po aktualizaci BIOSu se vše uklidnilo.