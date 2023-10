U.S. Air Force dostává první elektrická letadla Joby i pro vojenské nasazení

Lithiové akumulátory jsou sice velmi těžké, to ale nebrání mnoha výrobcům zhmotňovat ideu elektrických letadel na baterky. Společnost Joby Aviation to dotáhla dokonce tak daleko, že má kontrakt AFWERX Agility Prime s americkým letectvem (U.S. Air Force) v hodnotě 131 mil. USD, který zahrnuje dodávky 9 nových eVTOLů pro potřeby letectva a NASA. eVTOL je zkratka pro elektřinou poháněná letadla s kolmým startem a přistáním, tedy takové velké drony pro přepravu lidí a nákladu. Nyní byl s předstihem 6 měsíců dodán první takový letoun pro základnu Edwards Air Force Base, kde bude provozován minimálně po celý příští rok včetně nabíjecí stanice a další podpory od společnosti Joby.

Letectvo využije letoun k testování a demonstraci jeho schopností, bude provádět trénink pilotů i údržby. Tyto elektrické letouny mají garantovaný dolet přes 100 mil (160 km) a mohou letět 200 mph (cca 320 km/h). Počítá se následně s jejich využitím i pro vojenské účely, především v obraně, např. o přepravu pilota a až 4 pasažérů do problematických oblastí, na lékařské mise a podobné, obecně pro mise na kratší vzdálenosti, a to rychle a bez většího hluku. Nesmělo se v dnešní době v tiskové zprávě ani zapomenout na to, že doprava je bezemisní. Připomeňme ještě, že letouny umožňují i vzdálené ovládání, které už bylo testováno v dubnu.