Údajná mobilní RTX 3070 se ukázala na fotografii, je pravá?

NVIDIA se pochopitelně chystá vypustit do světa mobilní verze svých GeForce generace Ampere, a níže vyfocený čip by měl být jedním z ní. Nelze si ale nevšimnout toho, že zveřejněný snímek vypadá nějak podivně.

Stačí se zaměřit na jeho horní a spodní část. Nahoře nám snímek ubíhá trošku doprava a dole zase doleva, což by šlo přičíst tomu, že optika zařízení, jímž byl pořízen, není moc kvalitní a mohlo by jít i o deformaci vzniklou pohybem v momentě spuštění závěrky, i když na to je snímek vcelku ostrý. Co nám ale nesedí, je to, že pouzdro GPU samotného má rovné hrany, ačkoliv snímek okolo něj je už deformovaný.

Anebo ve skutečnosti není a SMD součástky a cesty v plošném spoji jsou skutečně takto nakřivo? To je nepravděpodobné, neboť tak se PCB nedělají i kvůli automatizaci jejich osazování. Jako podvrh tento snímek ale ještě označen nebyl, i když otázky tu jsou. V každém případě můžeme vzít jako fakt to, že mobilní RTX 3070 stejně jako jiné modely opravdu dorazí.

Na snímku vidíme ještě paměti SK Hynix s označením H56C8H24AIR, které se už používají třeba na AMD Radeon Pro 5500M a dle osmi modulů půjde o 8 GB na 256bitové sběrnici.

Kódové označení GN20-E5-A1 pak ukazuje na čip GA104, který ve své plné verzi nabízí 6144 CUDA jader, ale ta nám mobilní RTX 3070 určitě nenabídne, ostatně i desktopová má 5888 jader, takže to bude přinejlepším právě tento počet.



A kdy by mohly mobilní RTX 3000 dorazit na trh? Letos to s největší pravděpodobností nebude, a to už jen kvůli tomu, že na to NVIDIA nebude mít kapacity. Máme prý očekávat jejich představení během CES 2021 a vypuštění někdy později.

