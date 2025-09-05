Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
Radeony
>
AMD

Unikají nákresy AMD RDNA5, s 96 dvojitými CU by to mohla být opravdu bestie

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Unikají nákresy AMD RDNA5, s 96 dvojitými CU by to mohla být opravdu bestie
O nové architektuře AMD RDNA 5 (resp. UDNA) se toho napsalo hodně a především se objevují roztodivná čísla ohledně CU. To by mohlo být tím, že prý budou mít dvojitý počet výpočetních jednotek.
Reklama
AMD chystá novou grafickou architekturu, která by měla Radeony posunout opět do high-endu. Měli jsme tu informace o tom, že by z dnešních 64 CU mohly jít na 96 CU a dokonce i 154 CU, nicméně nyní se dozvídáme, co přesněji by to mohlo znamenat. Leaker Kepler_L2 totiž zveřejnil čtyři nákresy čipů AT0, AT2, AT3 a AT4, které napovídají, jaké konfigurace bychom mohli očekávat.
 
AMD RDNA 5 AT2
 
Začneme u středního AT2. Ten má 40 CU, přičemž dnešní Radeon RX 9060 XT má 32 CU (2048 stream procesorů), RX 9070 XT pak 64 CU (4096 SP). Jenže vtip je údajně v tom, že jedno CU architektury UDNA/RDNA5 by mělo mít dvojnásobný počet výpočetních jednotek než dnes. Tedy jedno CU bude spíše ekvivalentem jednoho WGP (bude-li to pravdou). Ve výsledku by tak 40 CU nemělo znamenat 2560 SP, ale 5120 SP (pokud se to takto bude počítat). A poněvadž jedno SP u AMD odpovídá dvěma CUDA jádrům Nvidie, mohlo by jít o ekvivalent 10240 CUDA jader, tedy třídy GeForce RTX x080. Čip má 6 32bitových řadičů paměti, což nás dostává na 192bitovou sběrnici. Asi bych nečekal, že AMD sáhne k 12GB VRAM (v této třídě by šlo o kapacitní průšvih, a to asi AMD nechce), tady to bude spíše šestice 3GB GDDR7 čipů, tedy 18 GB VRAM, nebo 12 2GB čipů s děleným 16bitovým spojením, tedy s 24 GB VRAM. To už jsou ale jen mé dohady. 
 
AMD RDNA 5 AT0
 
Hodně zajímavý je ale onen high-endový čip AT0. Tohle už vypadá na pořádnou "bestii". Čip s 96 CU by v případě nové architektury měl mít 12288 SP, což by odpovídalo zhruba 24,5 tisícům CUDA jader. Tady by to tedy mohla být po dlouhé době konkurence nejvyššímu high-endu Nvidie, GeForce RTX x090. Šestnáct 32bitových řadičů nás pak dostává na velmi širokou 512bitovou sběrnici pamětí a minimálně 32GB VRAM, ne-li více. 
 
AMD RDNA 5 AT3
 
Objevily se ještě dva nákresy. Jako další tu máme AT3, který je rovněž hodně zajímavým čipem. Obsahuje 24 CU, což by mělo znamenat 3072 SP, tedy ekvivalent cca 6 tisíc CUDA jader a výkonnostní třídy GeForce RTX x070. Přestože však obsahuje jen 60 % výpočetních jednotek čipu AT2, najdeme tu 8 paměťových řadičů, tedy širší 256bitovou sběrnici. Zde se totiž předpokládá, že nepůjde o dedikovanou grafiku, ale o integrované GPU do výkonných Ryzenů (něco na způsob Strix Halo). 
 
AMD RDNA 5 AT4
 
Je pravděpodobné, že totéž bude platit o low-endové AT4, i když zde nelze úplně vyloučit, že se představí v integrované i dedikované formě. Najdeme tu však jen 12 CU, což by mělo znamenat pouhých 1536 SP. To je totiž méně než u dnešních Radeonů RX 9060 XT, což jejich použití v dedikovaných GPU moc nenahrává. Pro iGPU by to ale mohlo být zajímavé. Najdeme tu 4 řadiče, tedy 128bitovou sběrnici pamětí. Jak u AT3, tak u AT4, se kvůli jejich integraci do CPU předpokládá využití pamětí LPDDR5X nebo LPDDR6. Pokud budou notebooky s nimi vybaveny vysokým množstvím paměti RAM, může jít o velmi zajímavé stroje pro AI.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (7)|Další z rubriky:
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
4.9.2025, Milan Šurkala81
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
2.9.2025, Milan Šurkala
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
30.8.2025, Milan Šurkala9
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
Včera, Milan Šurkala
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Včera, PR článek
Eve Energy rozbíhá výrobu solid-state akumulátorů s 300 Wh/kg
Eve Energy rozbíhá výrobu solid-state akumulátorů s 300 Wh/kg
Včera, Milan Šurkala
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
4.9.2025, Milan Šurkala
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
4.9.2025, Milan Šurkala81
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
4.9.2025, Milan Šurkala10
Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
3.9.2025, Milan Šurkala3
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
3.9.2025, Milan Šurkala8