>
>
>
Unikají nákresy AMD RDNA5, s 96 dvojitými CU by to mohla být opravdu bestie
Včera, Milan Šurkala, aktualita
O nové architektuře AMD RDNA 5 (resp. UDNA) se toho napsalo hodně a především se objevují roztodivná čísla ohledně CU. To by mohlo být tím, že prý budou mít dvojitý počet výpočetních jednotek.
Reklama
AMD chystá novou grafickou architekturu, která by měla Radeony posunout opět do high-endu. Měli jsme tu informace o tom, že by z dnešních 64 CU mohly jít na 96 CU a dokonce i 154 CU, nicméně nyní se dozvídáme, co přesněji by to mohlo znamenat. Leaker Kepler_L2 totiž zveřejnil čtyři nákresy čipů AT0, AT2, AT3 a AT4, které napovídají, jaké konfigurace bychom mohli očekávat.
Začneme u středního AT2. Ten má 40 CU, přičemž dnešní Radeon RX 9060 XT má 32 CU (2048 stream procesorů), RX 9070 XT pak 64 CU (4096 SP). Jenže vtip je údajně v tom, že jedno CU architektury UDNA/RDNA5 by mělo mít dvojnásobný počet výpočetních jednotek než dnes. Tedy jedno CU bude spíše ekvivalentem jednoho WGP (bude-li to pravdou). Ve výsledku by tak 40 CU nemělo znamenat 2560 SP, ale 5120 SP (pokud se to takto bude počítat). A poněvadž jedno SP u AMD odpovídá dvěma CUDA jádrům Nvidie, mohlo by jít o ekvivalent 10240 CUDA jader, tedy třídy GeForce RTX x080. Čip má 6 32bitových řadičů paměti, což nás dostává na 192bitovou sběrnici. Asi bych nečekal, že AMD sáhne k 12GB VRAM (v této třídě by šlo o kapacitní průšvih, a to asi AMD nechce), tady to bude spíše šestice 3GB GDDR7 čipů, tedy 18 GB VRAM, nebo 12 2GB čipů s děleným 16bitovým spojením, tedy s 24 GB VRAM. To už jsou ale jen mé dohady.
Hodně zajímavý je ale onen high-endový čip AT0. Tohle už vypadá na pořádnou "bestii". Čip s 96 CU by v případě nové architektury měl mít 12288 SP, což by odpovídalo zhruba 24,5 tisícům CUDA jader. Tady by to tedy mohla být po dlouhé době konkurence nejvyššímu high-endu Nvidie, GeForce RTX x090. Šestnáct 32bitových řadičů nás pak dostává na velmi širokou 512bitovou sběrnici pamětí a minimálně 32GB VRAM, ne-li více.
Objevily se ještě dva nákresy. Jako další tu máme AT3, který je rovněž hodně zajímavým čipem. Obsahuje 24 CU, což by mělo znamenat 3072 SP, tedy ekvivalent cca 6 tisíc CUDA jader a výkonnostní třídy GeForce RTX x070. Přestože však obsahuje jen 60 % výpočetních jednotek čipu AT2, najdeme tu 8 paměťových řadičů, tedy širší 256bitovou sběrnici. Zde se totiž předpokládá, že nepůjde o dedikovanou grafiku, ale o integrované GPU do výkonných Ryzenů (něco na způsob Strix Halo).
Je pravděpodobné, že totéž bude platit o low-endové AT4, i když zde nelze úplně vyloučit, že se představí v integrované i dedikované formě. Najdeme tu však jen 12 CU, což by mělo znamenat pouhých 1536 SP. To je totiž méně než u dnešních Radeonů RX 9060 XT, což jejich použití v dedikovaných GPU moc nenahrává. Pro iGPU by to ale mohlo být zajímavé. Najdeme tu 4 řadiče, tedy 128bitovou sběrnici pamětí. Jak u AT3, tak u AT4, se kvůli jejich integraci do CPU předpokládá využití pamětí LPDDR5X nebo LPDDR6. Pokud budou notebooky s nimi vybaveny vysokým množstvím paměti RAM, může jít o velmi zajímavé stroje pro AI.
Zdroj: hothardware.com