Unikají specifikace čipů Nvidia Blackwell pro GeForce, jsou zde i nepříjemná překvapení

Společnost Nvidia chystá nové grafické karty GeForce RTX 5000 na architektuře Blackwell. Spekuluje se o tom, že by se RTX 5080 a RTX 5090 mohly představit ještě letos. Známý leaker kopite7kimi nyní zveřejnil možné konfigurace čipů GB20x pro připravované karty. Zde je ale nutné si uvědomit, že jde o uniklá data, tedy nemusí být přesná. To ale není jediný veledůležitý detail. Zveřejněná data se týkají plnohodnotného čipu, nikdo ale neříká, že se Nvidie nepustí do nějakého toho ořezávání. Ostatně už dnešní RTX 4000 neběží na plné specifikaci ve většině případů.

GB202 by se měl objevit v GeForce RTX 5090 a leaker mluví o tom, že zde bude 12 GPC, kde každý z nich bude mít 8 TPC. To dává celkem 96 TPC, kde každý bude mít pravděpodobně 2 SM, což nás dostává na 192 SM. A aby to nebylo tak jednoduché, každý SM si patrně zachová 128 CUDA jader, takže tu pravděpodobně hovoříme o tom, že plnohodnotný čip GB202 bude mít 24.576 CUDA jader, což je nárůst o 33 % proti AD102. Je vysoce pravděpodobné, že takové konfigurace zůstanou vyhrazeny akcelerátorům pro AI a RTX 5090 bude o něco ořezána. Kolik, to netušíme, ale dá se asi předpokládat, že to bude někde kolem 20 tisíc, spíše něco málo nad. Plnohodnotný čip má podporovat 512bitovou sběrnicí paměti GDDR7, nicméně se už v minulosti vyrojily spekulace o tom, že RTX 5090 by měla využít jen 448bitovou sběrnici a 28 GB VRAM. Při 28Gbps čipech by to znamenalo propustnost 1568 GB/s.

GB202 12*8 512-bit GDDR7

GB203 7*6 256-bit GDDR7

GB205 5*5 192-bit GDDR7

GB206 3*6 128-bit GDDR7

GB207 2*5 128-bit GDDR6 — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 11, 2024

Dále tu máme čip GB203 (patrně RTX 5080, RTX 5070 Ti). Zde už to tak moc dobře nevypadá, max. konfigurace má být 7×6, tedy 42 TPC, aneb 84 SM. To nás dostává na 10.752 CUDA jader, tedy jen o 5 % nad AD103. Zde připomeňme, že RTX 4080 Super využívá plnohodnotné jádro AD103 s 10.240 CUDA jádry. Výrazný nárůst hrubého výkonu tedy nelze očekávat, nicméně nezodpovězenou otázkou jsou takty čipu. Pokud jde o paměti, zde to vypadá na zachování 256bitových pamětí, má jít ale o GDDR7. Za předpokladu 28Gbps čipů můžeme předpokládat nárůst ze 736 GB/s na 896 GB/s.

Čip GB205 patrně zamíří do modelů RTX 5070. Zde má nahradit AD104, který má 7680 CUDA jader v plné konfiguraci (RTX 4070 Super má aktivních 7168 jader). U GB205 se ale mluví o 5×5, tedy 25 TPC, resp. 50 SM. To by znamenalo pokles o 16,6 % na pouhých 6400 CUDA jader (u plnohodnotného čipu, otázkou je, zda u výsledných karet Nvidia aktivuje všechna, což se nemusí stát). Tady by se na taktu muselo opravdu dost přidat, aby se výkon dostal výrazněji nad RTX 4070 Super. Máme tu mít 192bitové paměti GDDR7, předpokládá se nárůst propustnosti z 504 GB/s na 672 GB/s.

GB206 by se měl podle všeho objevit v GeForce RTX 5060 a 5060 Ti. Konfigurace 3×6 by měla přinést 18 TPC, resp. 36 SM a 4608 CUDA jader. To je stejný počet, jako má AD106. Kolik jich bude aktivních, to nevíme. Dnes je to u RTX 4060 jen 3072 jader, RTX 4060 Ti je na 4352 jádrech. Snad Nvidia alespoň o trochu zvýší toto číslo u obou řad. Paměti GDDR7 by měly být 128bitové, tedy se může očekávat nárůst z 272 GB/s na 448 GB/s.

Jako poslední je tu low-endový GB207. To by mohla být nějaká GeForce RTX 5050 nebo něco podobného. Máme tu konfiguraci 2×5, tedy 10 TPC, 20 SM a max. 2560 CUDA jader. Tolik má dnes RTX 4050, nicméně čip AD107 má sám o sobě 3072 CUDA jader, takže teoretické maximum nám tady zase klesá o 16,6 %. Nedá se tedy moc předpokládat, že by mohl být použit pro základní RTX 5060 (AD107 totiž díky rezervě stačil pro RTX 4060). Počítá se se 128bitovými pamětmi, ty by ale jako u jediného modelu řady GB20x měly být typu GDDR6.