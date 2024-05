Úniky o GeForce RTX 5090 nyní připouští 448bitovou sběrnici a 28 GB VRAM

Když se má představit nový produkt, často se objevují různé úniky. V případě GeForce RTX 5090 máme různých zákulisních informací docela dost, většina z nich je ale stále spíše v rovině spekulací než věcí, jako jsou uniklé prezentace a podobné, které mívají vyšší hodnověrnost. Zatímco někdy se informace zpřesňují a doplňují, někdy si vzájemně protiřečí, což se občas stává i díky tomu, že se informace přiřadí k jinému produktu. Kam ale přiřadit poslední informace o RTX 5090, to zatím nevíme.



V poslední době jsme tu měli zvěsti např. o chladičích, kde se zmiňovalo, že Nvidia testuje různé verze včetně 4slotové , přičemž nejčerstvější únik mluví o tom, že z nich bylo vybráno 2slotové řešení . Zde si tedy nic neprotiřečilo. To se ale netýká toho nejnovějšího, který dosavadní informace popírá. V minulosti se mluvilo o tom, že se nezmění 384bitová sběrnice pamětí a ta bude stejná jako u RTX 4090, většinou se ale hovořilo o tom, že naopak dojde k rozšíření na 512 bitů . A aby toho nebylo málo, nakonec tu máme zvěsti o třetí možnosti, která popírá první dvě.

Nyní se totiž objevila informace, že by RTX 5090 neměla rozšířit sběrnici až na 512 bitů, ale jen na 448. To by pak mělo znamenat, že se kapacita pamětí GDDR7 navýší z nynějších 24 GB jen mírně na 28 GB. Pokud jde o propustnost, ta by díky rychlejším 28Gbps čipům (na poměry GDDR7 nicméně relativně pomalým) měla vzrůst na 1568 GB/s. Jak tomu ale nakonec bude, to se teprve uvidí, a více jistoty budeme mít až s úniky těsně před uvedením nových karet.