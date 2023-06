Uniklo info o tom, proč má Tesla Cybertruck zpoždění. Plánuje se 375.000 aut ročně

Tesla Cybertruck byl představen už Extravagantní elektrický pickupbyl představen už koncem roku 2019 . Do prodeje se měl dostat koncem roku 2021, nicméně se objevilo několik problémů, kvůli kterým má vůz téměř 2leté zpoždění. Vedle koronavirové pandemie, která posunula mnoho různých projektů u většiny firem (a ne jen těch automobilových), to byly ale především vážné technické nedostatky vozu. Unikly totiž dokumenty, které mají hovořit o tom, proč má Cybertruck takové zpoždění, a co vše bylo potřeba na vozu vlastně vyřešit. Prototyp z ledna 2022 jich totiž vykazoval několik (což u prototypu není nic překvapivého) a vůz se v takovém stavu nemohl dostat do prodeje.

Největší problém byl s brzdami. Dráha pedálu byly příliš dlouhá, brždění bylo nekonzistentní a vůz měl při zastavování nebezpečné jízdní vlastnosti. Přílišně se při něm nakláněl dopředu, a pokud se při zastavování ještě zatáčelo, bylo to ještě nebezpečnější. To souviselo s odpružením, kde dokumenty hovoří o výrazných rozdílech mezi skutečností a cíli, které si v této oblasti společnost stanovila. Problémy byly také s těsněními proti vniknutí vody a pro snížení hluku. Hlučnost je přitom dlouholetou výtkou vozům Tesla, a to i přesto, že jsou na elektřinu.



Zajímavou informací je nicméně to, že zatímco původně se plánovala produkce 250 tisíc Cybertrucků ročně, nyní je cílem dokonce 375 tisíc vozů. Výroba předprodukčních vozů má být zahájena koncem letošního srpna, výroba prvních vozů pro vybrané zákazníky (zpravidla zaměstnance Tesly) má začít v září a velkosériová výroba se rozběhne v letošním říjnu.