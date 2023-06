Plně naložený elektrický Ford F-150 Lightning má o 25 % kratší dojezd než prázdný

Elektromobilům se často vytýká krátký dojezd, který u je zpravidla stále ještě o dost kratší než u variant se spalovacím motorem. Každé zhoršení už tak krátkého dojezdu je tak o to citelnějším problémem. V AAA Automotive Engineering vyzkoušeli, jak je na tom elektrický pickup Ford F-150 Lightning. Ten má dle normy EPA dojezd 300 mil (483 km), nicméně jako prázdný v testu ujel o 7,3 % méně, a to 278 mil (447 km). Pak ho téměř plně naložili 1400 librami (636 kg) pytlů s pískem a změřili dojezd ještě jednou. Ten klesl na 210 mil (338 km). To je pokles o 24,5 %, tedy téměř o čtvrtinu. Šlo o verzi Platinum, která má poměrně nízkou užitečnou hmotnost kvůli bohaté výbavě. Vůz tak sice nebyl naložený na maximum, do toho chybělo už jen 50 kg. Max. hmotnost vozu činí 3882 kg, prázdný váží přes 3,1 tuny.



Otázkou ale je, jak jsou na tom vozy se spalovacími motory. Před několika lety byl proveden podobný test s dodávkou Mercedes-Benz Sprinter SWB s užitečnou hmotností 1079 kg. Tu vyzkoušeli jako prázdnou, s 25 %, 50 % a 75 % nákladu.

Zatížení

Spotřeba (mpg)

Spotřeba (l/100 km)

Rozdíl

0 %

35,74 mpg

7,90 l

-

25 % (270 kg)

33,79 mpg

8,36 l

+5,8 % 50 % (540 kg)

30,97 mpg

9,12 l

+15,4 %

75 % (810 kg)

28,16 mpg

10,03

+27,0 %

Jak vidíme, dojezd se s plným naložením výrazně snižuje i vozům se spalovacím motorem. V případě naftového Mercedesu to bylo o 27 % při 75% zatížení. Pokud by byl plně naložen, dalo by se očekávat až cca 40% zvýšení spotřeby a adekvátní zkrácení dojezdu. V případě 636 kg bychom mohli očekávat asi 20% navýšení spotřeby. Není to tedy až tak zásadní rozdíl proti elektrickému Fordu (ten měl +24,5 %), ale přece jen je to lepší výsledek při stejné zátěži. Pokud bychom se bavili o plném naložení, pak by naftová dodávka, která uveze více, byla kvůli své vyšší užitné hodnotě v takovém parametru nakonec v nevýhodě.