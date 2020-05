Unikly testy Intel Xe DG1 v 3DMarku, překonává integrovaná GPU

Všichni netrpělivě čekáme na nové grafické čipy společnosti Intel. Zatímco do prodeje půjdou patrně výkonnější vyvíjené varianty, máme tu i low-endové verze DG1 známé jako Software Development Vehicle (SDV). Ty slouží především k vývoji softwaru, takže není až tak pravděpodobné, že by se tyto karty objevily v prodeji. Tato verze by měla mí 96 výpočetních jednotek s celkem 768 jádry na frekvenci 1,5 GHz. Tento čip má dosahovat výkonu 2,3 TFLOPS, což je hrubým výkonem někde mezi GeForce 1050 3GB a 1050 Ti.