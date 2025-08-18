>
>
>
Update pro Intel Lunar Lake v konzoli MSI Claw zvyšuje výkon o 8 %, překonává AMD
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Herní konzole MSI Claw 8 AI+ má mobilní procesor Intel řady Lunar Lake místo více obvyklých Ryzenů od AMD. Jde ale o výkonné řešení, které se ještě zlepšilo po nedávné aktualizaci.
Reklama
V mobilních herních konzolích (ale i těch klasických) má AMD hodně navrch. Používá ho většina výrobců, a tak bylo docela překvapením, když se MSI rozhodlo pro své konzole Claw 8 AI+ použít procesory od Intelu, konkrétně Core Ultra 200V řady Lunar Lake. Tyto procesory s integrovanou RAM jsou ale známy tím, že mají hodně výkonné integrované GPU a celý procesor nabízí velmi zajímavý poměr výkonu a spotřeby. Intel zde upřednostnil úspornost před nesmyslnými takty a spotřebami, což je na výsledku dost vidět (pozitivně na spotřebě, ale negativně např. na vícevláknovém výkonu).
Výkon v FPS (15W AMD jako referenční bod se 100 %)
Nedávno pro tyto procesory přišla aktualizace, která už nedovoluje nastavit PL1 a PL2 na totožné hodnoty, ty od sebe musí být alespoň o 1 W posunuty (max. na 37 W). V redakci TechPowerUp to vyzkoušeli na 4 hrách ve dvou různých rozlišeních a výsledky jsou dost zajímavé. Největší výkonnostní skok v rámci aktualizaci sice byl téměř 39 %, nicméně v některých kombinacích to výkonu i mírně uškodilo. V průměru šel výkon nahoru o více než 8 %, přičemž dle Intelu mělo jít zhruba o 10 %. S větším vzorkem her by se to možná k tomuto číslu dopracovalo, např. Cyberpunk 2077 dával v průměru 20 % k dobru.
Zajímavé je ale i srovnání s mobilní herní konzolí Asus ROG Ally, která je vybavena procesorem od AMD. Při stejné spotřebě je řešení od Intelu výkonnější. S 15W spotřebou má Intel navrch o 10 %, v případě 25W spotřeby jde dokonce o 22% rozdíl ve prospěch Intelu. Ukazuje se, že Intel Core Ultra 258V, který je v těchto konzolích použit, umí být opravdu hodně výkonný a současně i úsporný.
Zdroj: techpowerup.com