UserBenchmark čelí kritice, v "recenzi" 9800X3D doporučuje spíše 14600K

Nejen na internetu najdeme zpravidla mnoho zastánců jednotlivých řešení. U procesorů to je tradiční boj mezi AMD a Intelem. V poslední době to právem častěji schytává Intel, jehož procesory by bez konkurence ze strany AMD měly patrně stále nižší počty jader, jsou také žravější a v případě Raptor Lake také méně spolehlivé. Server UserBenchmark si to nyní u veřejnosti, a to zejména té, která fandí AMD, schytal za stránku k novému hernímu procesoru AMD Ryzen 7 9800X3D. Tento server spousta lidí považuje za výrazně prointelovský. Pojďme se podívat, čím nyní naštval veřejnost.

Server říká, že titul nejlepšího herního procesoru pro Ryzen 7 9800X3D je obvykle dokazován na hrách při využití nízkých rozlišení a současně extrémně silných grafických karet jako GeForce RTX 4090. Přiznává, že v takových případech procesory AMD s 3D V-Cache opravdu excelují, nicméně cenou za to jsou o 6 % nižší maximální Boost frekvence a o 40 % vyšší cena (což je bohužel pravdou). Neodpustili si však uštěpačnou poznámku, že AMD se u Ryzenů stejně jako u Radeonů snaží nahánět poptávku agresivním marketingem více než skutečným výkonem. Hodně lidí nadzvedla ze židle i poznámka, že pro hry je lepší si koupit procesory jako Core i5-13600K nebo 14600K s cenou okolo 200 USD. Podle serveru je investice do lepších herních CPU neodůvodněná, neboť většinou je to GPU, které limituje herní výkon a nikoli CPU. Na tom přece jen je trochu pravdy.





I když titul nejlepšího herního CPU rozhodně nelze 9800X3D brát, je dobré se nad tím ale aspoň trochu zamyslet. Ve hrách je průměrný rozdíl mezi 14600K a 9800X3D zhruba 25-30 %, což je opravdu výrazný skok. Jenže pokud se koupí 14600K za cca 240 USD místo 9800X3D za 480 USD (nyní kvůli scalperské situaci spíše za 650 USD), má uživatel cca 240 USD navíc na koupi grafické karty. To může znamenat např. GeForce RTX 4080 Super místo RTX 4070 Ti Super, nebo RTX 4070 Ti Super místo základní RTX 4070 a podobně. V mainstreamu takový cenový skok může znamenat o 15-30 % vyšší herní výkon díky lepšímu GPU, takže by se tím více či méně mohlo dohnat to, co se ztratilo na procesoru. Řešení by pak mohlo nabízet podobný výkon ve hrách a možná i lepší aplikační výkon (díky vyšším taktům CPU, příp. díky akceleraci pomocí výkonnějšího GPU v některých aplikacích).