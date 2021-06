V Německu je zvažován zákaz Office na školách. Kvůli bezpečnostním rizikům

Můžeme oprávněné pochybnosti, jak Google, Facebook, Microsoft a další technologičtí giganti zacházejí s našimi osobními údaji. K opuštění jejich služeb a produktů ovšem přistoupí jen málokdo, protože srovnatelných alternativ na trhu mnoho nenajdeme. K poměrně radikálnímu kroku se možná aktuálně schyluje v Německu. Bádensko-Württembersko totiž zvažuje, že zakáže služby Microsoft 365 na školách. Žáci, studenti i učitelé by tento krok nejvíce pocítili ztrátou kancelářského balíku Microsoft Office, který obsahuje aplikace Word, Excel či PowerPoint používané při studiu prakticky každý den.

Nápad zakázat vybrané služby Microsoftu dostal Stefan Brink, zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů v Bádensku-Württembersku. Podle jeho názoru jsou rizika používání služeb společnosti Microsoft ve školách „nepřijatelně vysoká“. Školy totiž údajně nemají nad aplikacemi úplnou kontrolu, a proto nemohou zjistit, jaká konkrétní osobní data Microsoft shromažďuje a za jakým účelem. Brink tvrdí, že jeho snahou nebylo zakázat aplikace Office. Proto se snažil dlouho najít nějaké řešení, které by bylo v souladu se zákonem. S největší pravděpodobností ovšem neuspěl, a tak IT administrátory na školách v Bádensku-Württembersku možná brzy čekají velké změny.

Proti rozhodnutí vznikla petice, za kterou stojí především studenti a v současné době má přes osm tisíc podpisům. Adresována je přímo Stefanu Brinkovi. „Tento zákaz by nás, obrazně řečeno, uvrhl zpět do doby kamenné v našem každodenním školním životě. S tím se nemůžeme smířit, zvláště v současné pandemické době a po ní,“ uvádí autoři petice. Navrhují jiné způsoby zvýšení bezpečnosti, jako je pseudoanonymizace údajů. Podle Brinka ovšem není odpor zákazu tak jednoznačný. V minulých letech prý úřad dostával spoustu stížností od studentů, rodičů i učitelů kvůli používání uvedeného softwaru ve školách. Poměr příznivců a odpůrců zákazu, kteří aktivně vystupují, by měl být přibližně vyrovnaný.

Zákaz Office by samozřejmě studentům i učitelům zkomplikoval výuku. Nehledě na případné znevýhodnění na trhu práce. Stejně kvalitní a komplexní alternativy na trhu prakticky nejsou. A přechod od Microsoftu ke Googlu by asi neznamenal žádný velký posun v ochraně osobních údajů. Takový zákaz je navíc pochopitelně jen polovičatým řešením, neboť Windows a jiné produkty Microsoftu nejspíš na školách zůstanou. Zákaz Office v Bádensku-Württembersku by nebyl prvním takovým krokem. Spolkový země Hesensko již zakázala videokonference Microsoft Teams ve školách.

