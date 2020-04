V UPS a ORNL vyzkoušeli 20kW bezdrátové nabíjení EV s 92% efektivitou

Elektromobilita dost polarizuje společnost a především jde vidět negativní pohled na ni. Má totiž obrovské množství problémů, které je nutné vyřešit, aby šlo o skutečně něco efektivního a ekologického, což prozatím moc neplatí. Nicméně bez postupného vývoje se čistější alternativou nikdy nestane. Mezi tyto problémy patří např. výroba energie a nabíjení vozů. Ohledně výroby je tu spousta zajímavých produktů, ostatně před chvíli jsme si představili částečně

dost polarizuje společnost a především jde vidět negativní pohled na ni. Má totiž obrovské množství problémů, které je nutné vyřešit, aby šlo o skutečně něco efektivního a ekologického, což prozatím moc neplatí. Nicméně bez postupného vývoje se čistější alternativou nikdy nestane. Mezi tyto problémy patří např. výroba energie a nabíjení vozů. Ohledně výroby je tu spousta zajímavých produktů, ostatně před chvíli jsme si představili částečně průhledné solární panely , které by mohly být použity jako tónování skel do budov i vozů a tím zajistit průběžné pomalé dobíjení vozů. To by sice nemohlo zajistit kompletní nabití vozu, ale mohlo by trochu snížit dopad na centrální elektrickou síť díky méně častému nabíjení. Podobně tak by budovy, které by si takto samy vyráběly energii, odebíraly méně energie ze sítě, kterou by pak mohly využít elektromobily.

Dalším často zmiňovaným problémem je nabíjení. Každý si představuje prodlužovací kabely tahané z oken paneláků, jenže už dnes se budují parkoviště s nabíjecími sloupky. Vtip je navíc v tom, že na parkovištích obvykle auta parkují po dlouhou dobu a nikdo na ně nečeká. Lze je tedy nabíjet pomalu, aniž by to byl ve většině případů zásadní problém. Takže ani energetické nároky nemusí být nějak extrémní. Již dnes jsou navíc některé elektromobily připravovány na indukční bezdrátové nabíjení (a funguje už i několik pilotních projektů, např. pro taxíky v Norsku nebo Nottinghamu ), což je další z technologií, která se možná v příštích desetiletích dostane na některá z parkovišť. Dopravce UPS a laboratoř ORNL (Oak Ridge National Laboratory) na těchto technologiích pracují a dosahují vskutku zajímavých výsledků.

Elektrickou dodávku od UPS vybavili systémem pro bezdrátové nabíjení a to je vzdáleno 11 palců (28 cm) od podložky. Zatímco běžně se tvrdí, že účinnost indukčního nabíjení je mizerná, v praxi pro auta nepoužitelná a se vzdáleností se výrazně zhoršuje, UPS nás přesvědčuje, že to nebude možná tak zlé. Společnosti totiž dosáhly nabíjecího výkonu 20 kW, což 60kWh akumulátor vozu teoreticky nabije za tři hodiny, v praxi to ale bude přeci jen o něco déle a viděl bych to spíše někde kolem 4-5 hodin. Zajímavostí je ale především to, že systém dosahuje opravdu vynikající 92% efektivity. To je na "bezdrát" více než působivé číslo. Systém by tak mohl umožnit např. nabíjení vozu během jeho nakládání v depu, aniž by kdokoli musel připojovat jakýkoli kabel. Podobně tak by jen po skončení směny stačilo vůz zaparkovat na příslušné místo. Komfort obsluhy by se tak zvýšil, neboť by se už nikdy nikdo nemusel starat o doplňování "paliva" do auta.



Systém je obousměrný, takže akumulátory vozů mohou sloužit jako zásobárna energie pro další použití. Pro zajímavost, ORNL už před dvěma lety demostrovala bezdrátové 120kW nabíjení s 97% účinností na vzdálenost 6 palců (15 cm). Cílem je dokonce vytvořit bezdrátové nabíjení s 350kW výkonem. Otázkou, která je ale stále předmětem výzkumu a rozdílných názorů, je to, jaké má bezdrátové nabíjení dopady na lidské zdraví a obzvlášť při takto vysokých výkonech.



